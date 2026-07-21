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行動網路降速演練未納南部 NCC：考量台股交易時段
2026城鎮韌性（防空）演習將演練行動網路受阻，包含北部7縣市、中部7縣市，南部則未納入。NCC主秘溫俊瑜說明，由於南部演習於上午10時舉行，考量正值台股交易時段，屆時將影響民眾透過手機進行股票交易，因此未納入行動網路降速演練。
國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，於2026城鎮韌性（防空）演習期間，將演練行動網路受阻，或因啟動災害漫遊及分級限流後，導致行動網路頻寬不足，進而使行動網路降速。
中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，演練縣市包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市；北部地區演練時間為8月13日下午2時30分至3時，範圍包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市。
針對南部地區未納入行動網路受阻演練，溫俊瑜說明，南部城鎮韌性（防空）演習時間為上午10時至10時30分，正值台股交易期間，若同步實施行動網路降速，將影響民眾透過手機進行股票交易，因此這次不進行行動網路降速。
有民眾關心演練造成手機網路受限，是否能要求電信業者退費，溫俊瑜強調，這次演練是「降速」而非「斷網」，民眾仍可使用語音通話及傳送簡訊，且演練時間為30分鐘，因此不涉及退費補償問題。
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