行動網路降速演練未納南部 NCC：考量台股交易時段

上周台股正經歷痛苦的高檔震盪，但法人對基本面相當有信心，研究機構也是，繼日前中研院大幅上修經濟成長率至10.16％後，台經院也預告最新預測將上修至10％以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。

2026-07-21 11:08