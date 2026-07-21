全台每5元投資就有1元落腳台中 台中工廠投資破4600億奪六都之冠

台中市招商引資交出亮眼成績單！根據經濟部最新統計，2024年台中市工廠新增固定資產投資金額達4649億元，居六都第一，占全國投資總額約21%，即全台每5元的新增工廠投資，就有超過1元落腳台中，展現企業對台中投資環境深具信心。

經發局指出，這波投資熱潮主要由「電子零組件業」帶動，投資金額達3447億元，居各行業之首。受惠於AI、高效能運算及半導體先進製程技術的爆發性成長，相關供應鏈紛紛加碼布局。此外，金屬製品、機械設備及電腦電子產品等產業表現不俗，顯示台中在智慧製造與高精度加工領域的深厚實力。

投資案例方面，封測大廠矽品精密工業繼2024年5月在台中工業區設立新廠後，去年5月再於中科后里園區設廠；光學大廠大立光則因應技術升級，持續布局台中工業區及周邊廠房。

值得關注的是，包括萬潤科技、全鑫精密、碩頂精密工業、恆豐國際電子、熠承智能科技及鴻勁精密等企業持續強化中部半導體及高科技產業聚落；原資系統整合遷移至大里區設立新廠，積極投入無人機研發與生產。

經發局強調，盧秀燕上任以來，台中市投資環境持續優化。2024年投資金額年成長51%，雙居六都第一。在投資結構中，機械設備及興建廠房投資3969億元，占比達85%最高，顯示企業不只是短期進駐，而是真金白銀地擴產與建廠。

經發局表示，未來將持續協助企業排除投資障礙，透過壯大產業聚落與優化投資環境，讓台中持續作為台灣高科技與製造業的核心生產基地，提升整體城市競爭力。