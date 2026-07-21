快訊

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

全台每5元投資就有1元落腳台中 台中工廠投資破4600億奪六都之冠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2024年台中市工廠新增固定資產投資金額達4649億元，居六都第一。圖／台中市經發局提供
2024年台中市工廠新增固定資產投資金額達4649億元，居六都第一。圖／台中市經發局提供

台中市招商引資交出亮眼成績單！根據經濟部最新統計，2024年台中市工廠新增固定資產投資金額達4649億元，居六都第一，占全國投資總額約21%，即全台每5元的新增工廠投資，就有超過1元落腳台中，展現企業對台中投資環境深具信心。

經發局指出，這波投資熱潮主要由「電子零組件業」帶動，投資金額達3447億元，居各行業之首。受惠於AI、高效能運算及半導體先進製程技術的爆發性成長，相關供應鏈紛紛加碼布局。此外，金屬製品、機械設備及電腦電子產品等產業表現不俗，顯示台中在智慧製造與高精度加工領域的深厚實力。

投資案例方面，封測大廠矽品精密工業繼2024年5月在台中工業區設立新廠後，去年5月再於中科后里園區設廠；光學大廠大立光則因應技術升級，持續布局台中工業區及周邊廠房。

值得關注的是，包括萬潤科技、全鑫精密、碩頂精密工業、恆豐國際電子、熠承智能科技及鴻勁精密等企業持續強化中部半導體及高科技產業聚落；原資系統整合遷移至大里區設立新廠，積極投入無人機研發與生產。

經發局強調，盧秀燕上任以來，台中市投資環境持續優化。2024年投資金額年成長51%，雙居六都第一。在投資結構中，機械設備及興建廠房投資3969億元，占比達85%最高，顯示企業不只是短期進駐，而是真金白銀地擴產與建廠。

經發局表示，未來將持續協助企業排除投資障礙，透過壯大產業聚落與優化投資環境，讓台中持續作為台灣高科技與製造業的核心生產基地，提升整體城市競爭力。

台中 台中市 經濟部

延伸閱讀

AI、半導體帶動 中市新增固定資產投資六都第一 電子零組件投資居冠

市場愈震愈敢買！20世代申購暴增82%

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：「清泉崗機場經濟圈」逐漸成形

經部因應美國關稅四大支持產業措施 金屬製品業、機械設備業受惠最多

相關新聞

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

上周台股正經歷痛苦的高檔震盪，但法人對基本面相當有信心，研究機構也是，繼日前中研院大幅上修經濟成長率至10.16％後，台經院也預告最新預測將上修至10％以上，因為出口實在太強，遠超各預測機構的預估。

星鏈條款三讀 電信法修法鬆綁SpaceX來台

立法院會21日三讀「星鏈條款」，即《電信管理法》第36條通過修法，鬆綁外資持股比率、董事長國籍等規定，盼引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地，助力台灣能享有SpaceX無遠弗屆的低軌衛星服務。

8月全台14縣市降速演習 總統府：因應突發讓大家充分準備

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日中部、13日北部，防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘，計14縣市受影響。總統府發言人郭雅慧受訪說明，應對如果有突發、天災或大規模網路攻擊，讓大家能充分做準備。

台經院成立五十週年 吳一揆：樂見朝國際級智庫目標邁進

台灣經濟研究院今天舉行五十週年高峰論壇，中信金控副董事長吳一揆出席致詞時表示，希望台經院為台灣下一個五十年的永續發展奠定更堅實的基礎，朝向具有區域影響力、乃至國際級智庫的目標穩步邁進。

全台每5元投資就有1元落腳台中 台中工廠投資破4600億奪六都之冠

台中市招商引資交出亮眼成績單！根據經濟部最新統計，2024年台中市工廠新增固定資產投資金額達4649億元，居六都第一，占全國投資總額約21%，即全台每5元的新增工廠投資，就有超過1元落腳台中，展現企業對台中投資環境深具信心。

不只賣水果！黃偉哲旋風訪波蘭40小時 拚經濟促台波產業合作

台南市長黃偉哲偕市府團隊及台南企業代表前往波蘭波美拉尼亞（Pomerania）省展開在當地40小時的商務訪問，以有限時間發揮最大效益，積極推廣台南的科技實力及產業優勢。此次行程將聚焦人工智慧、智慧製造等領域，並拜會當地政府機關、經濟特區、科技園區及企業，促進台波產業交流，拓展雙方合作契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。