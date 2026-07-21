台經院：今年 GDP 可望破10% AI 榮景可延續到2028年

AI需求持續帶動出口與半導體供應鏈，台灣經濟成長動能強勁。台經院院長張建一今（21）日表示，今年台灣經濟成長率（GDP）可望突破10%，與中研院最新預測方向一致，預估AI商機至少可延續至2028年，且AI產業將在成本下降後，迎來更大規模的應用。

張建一表示，主計總處原先預估今年GDP成長率約9.64%，但近期出口表現實在太強，遠超過先前預估，因此依據台經院即將公布的最新經濟預測，可望上修至10%以上。即使去年、今年基期都已相當高，明年經濟仍可望維持不錯的成長力道；若明年經濟成長率仍能維持8%以上，更代表全球AI需求仍十分強勁。

談到近期市場擔憂AI投資過熱，張建一認為，AI確實可能出現泡沫，但泡沫發生的是部分新創公司，而不是AI產業本身。他以2000年網路泡沫為例指出，當年許多網路公司倒閉，但Google、Amazon等企業最後存活下來，並改變人類生活。

張建一指出，AI發展會從聊天機器人階段，逐步邁向AI Agent（AI代理）及實體AI時代，由AI協助處理日常事務，再進一步導入長照、工廠等實體場域，降低人力需求與勞動負擔，提升整體生活品質。

但張建一也不諱言，目前AI最大的限制在於成本過高，包括算力、Token成本及晶片價格仍偏高，加上全球高階晶片供不應求，使許多企業投入AI的門檻仍高。不過，隨著新一代晶片推出、產能逐步開出，AI使用成本將持續下降，屆時應用將快速普及，應用的甜蜜點就會到來。

但倘若未來AI晶片價格下滑，對台灣經濟是否會有影響？張建一指出，目前台積電（2330）並非刻意維持高價，而是高階先進製程產能仍不足，尤其CoWoS先進封裝持續吃緊，加上HBM、高速記憶體等需求同步大增，興建新廠需要時間，因此供給短期仍難快速追上需求。

張建一認為，AI相關GPU、TPU及各式零組件需求持續爆發，短時間內難以完全滿足市場需求，因此AI紅利仍將持續挹注台灣半導體供應鏈，預估相關商機至少可延續到2028年，台灣仍將是全球AI供應鏈的重要受惠者。

談及近期南韓股市因高槓ETF波動劇烈，張建一認為，AI是長期趨勢，但利用AI題材進行過度金融投機，反而不利產業健康發展，台灣金管會已經公開表示，不會允許發行類似高槓桿商品，因此目前台股只是漲多後適度修正，這都是正常現象。