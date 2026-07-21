AI、半導體帶動 中市新增固定資產投資六都第一 電子零組件投資居冠

台中市政府經濟發展局持續推動招商引資、打造優質投資環境，帶動企業加碼布局台中。根據經濟部統計處115年4月出版《工廠校正及營運調查報告(資料期間為113年) 》顯示，台中市工廠113年新增固定資產投資金額達到4,649億元，高居六都第一，占全國新增固定資產投資總額約21%。

換言之，全台每5元新增工廠投資，就有超過1元投入台中，充分展現企業對台中投資環境及產業發展前景深具信心。

台中市政府經發局指出，企業固定資產投資涵蓋購置土地、興建廠房、添購機械設備及相關工程支出。其中，以機械設備及興建廠房投資3,969億元，占比最高，顯示企業持續擴充產能、加速添購生產設備及興建新廠；其次為土地投資263億元，也反映企業看好台中長期發展潛力，持續深耕台中、布局未來。

經發局說明，從產業別觀察，電子零組件業包括半導體、被動電子元件、印刷電路板、光電材料及元件等，投資金額3,447億元，位居各產業之冠，顯示近年AI、高效能運算(HPC)、半導體先進製程及智慧製造等新興應用快速發展，帶動電子零組件需求持續成長，並進一步推升供應鏈投資。

其次為金屬製品業194億元、機械設備業173億元及電腦電子產品與光學製品業160億元，顯示半導體設備、智慧機械、航太及自動化設備需求同步升溫，也帶動高精度加工、模具、扣件及精密零組件等產業持續擴充產能。

經發局指出，自市長盧秀燕108年上任以來，台中市新增固定資產投資金額雖受國際關稅政策及匯率波動影響，但整體仍維持穩健成長，108、109年皆為六都第一，111、112年居六都第二，113年再度躍居六都第一，投資金額較前一年成長51%，成長率同樣位居六都第一，展現台中產業持續發展的強勁動能。

近期大型投資案例包括封測大廠矽品精密，繼113年5月於台中工業區設立新廠後，114年5月再於中科后里園區設廠；大立光（3008）也因應產能擴充與技術升級，持續布局台中工業區及周邊廠房。

此外，萬潤科技（6187）、全鑫精密工業、碩頂精密工業、恆豐國際電子、熠承智能科技及鴻勁精密（7769）等企業，也持續強化中部半導體及高科技產業聚落。

金屬製品、機械設備及電腦電子產品等產業亦持續擴大投資，包括上銀科技（2049）、西屯區擴充高階精密機械產能，潭興精工於豐原區擴建生產基地，台灣維順工業於南屯區投資新廠，以及原資系統整合遷移至大里區設立新廠，積極投入無人機研發、設計、生產製造及系統整合。

經發局強調，新增固定資產投資持續成長，不僅反映企業看好台中產業發展前景，也代表企業持續增購設備、興建廠房、擴充產能，並以台中作為重要生產基地。未來市府將持續優化投資環境、協助企業排除投資障礙，吸引更多優質企業落腳台中，持續壯大產業聚落，提升城市整體競爭力。