星鏈條款三讀 電信法修法鬆綁 SpaceX 來台

立法院會21日三讀「星鏈條款」，即《電信管理法》第36條通過修法，鬆綁外資持股比率、董事長國籍等規定，盼引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地，助力台灣能享有SpaceX無遠弗屆的低軌衛星服務。

立委黃健豪等人提案說明，台灣現行對外通訊高度依賴海底電纜，而對內通訊則仰賴地面基地台與光纖網路，為對外之數位命脈。不過，海纜易受自然災害破壞，或船舶鋼纜掛纜事故、港口操作誤觸等人為因素中斷，造成區域網路癱瘓。

提案指出，為強化高度依賴海纜在非常態情況下之通訊結構韌性，並推動數位發展與智慧化服務，提升國際競爭力，因此應展開衛星網路布局。

三讀條文將現行「設置使用電信資源之公眾電信網路者，其董事長應具有中華民國國籍，外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得超過60%」，修正為可在經過主管機關審酌七事項並核准後，不受限制，市場解讀可望為台灣引進Starlink星鏈「解套」。

三讀條文明定，主管機關審查時應綜合考量七大項目，包括：國家安全、公眾電信網路安全、電信資源使用情形、電信網路整體規劃及推動、電信產業發展、電信服務市場發展，以及其他公共利益需要等因素。

此外，修正條文也授權主管機關另訂相關子法，明定申請程序、申請條件、應備文件、審查基準及其他相關事項，作為後續審查依據。

NCC日前於委員會審查時回應，其為電信事業監理機關，有關此次修法，建議仍應審酌國際衛星通訊服務對於我國公眾電信網路安全、電信資源使用情形、電信服務市場整體發展、國家安全、電信詐欺防堵及其他公共利益等因素，並宜傾聽多方利害關係人意見後，予以綜合通盤考量。