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不只賣水果！黃偉哲旋風訪波蘭40小時 拚經濟促台波產業合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲偕市府團隊及台南企業代表與波方合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲偕市府團隊及台南企業代表與波方合影。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲偕市府團隊及台南企業代表前往波蘭波美拉尼亞（Pomerania）省展開在當地40小時的商務訪問，以有限時間發揮最大效益，積極推廣台南的科技實力及產業優勢。此次行程將聚焦人工智慧、智慧製造等領域，並拜會當地政府機關、經濟特區、科技園區及企業，促進台波產業交流，拓展雙方合作契機。

黃偉哲表示，雖然此次停留波蘭僅40小時，但行程緊湊充實，將把握每一場交流機會，以最高效率完成城市行銷、產業媒合及農產推廣等任務，讓世界看見台南、也讓企業找到商機，展現台南推動經濟外交的具體成果。

黃偉哲指出，此行以商務交流為主軸，邀集允力發、建東精工智控、斌視、凱鈺科技、瑞艦航太及穎漢科技等企業共同參與。市府將持續扮演企業最佳後盾，盼協助台南企業與波蘭建立實質合作連結，為雙方創造更多投資合作及技術交流機會。

黃偉哲與訪團抵達波蘭後，受到熱情歡迎，與格但斯克市長杜爾凱維奇（Aleksandra Dulkiewicz）、格丁尼亞副市長奧古斯蒂尼亞克（Tomasz Augustyniak）等政要，以及波美拉尼亞省發展署長科薩科夫斯基（Sławomir Kosakowski） 與多個當地城市投資招商單位會晤與交流，雙方就產業發展、文化商業交流等方向交換意見，展現深化台波合作的共同期待。

波美拉尼亞省位於波蘭北部，濱臨波羅的海，省會為格但斯克（Gdansk）市，第二大城為格丁尼亞（Gdynia）市。該省向來以航運、貿易及造船產業聞名。近年積極發展半導體、AI及其他高科技產業，已成為波蘭重要的科技重鎮，吸引美國英特爾（Intel）、韓國SK海力士（SK Hynix）及西班牙AI晶片公司Openchip等國際企業進駐投資。

台南市長黃偉哲贈送蘭花絲巾給格但斯克市長杜爾凱維奇(Aleksandra Dulkiewicz)。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲贈送蘭花絲巾給格但斯克市長杜爾凱維奇(Aleksandra Dulkiewicz)。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲與當地投資招商單位交流。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與當地投資招商單位交流。圖／台南市政府提供

雙方就產業發展及文化商業交流交換意見。圖／台南市政府提供
雙方就產業發展及文化商業交流交換意見。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲與格丁尼亞副市長奧古斯蒂尼亞克(Tomasz Augustyniak)互相贈禮。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與格丁尼亞副市長奧古斯蒂尼亞克(Tomasz Augustyniak)互相贈禮。圖／台南市政府提供

波蘭 台南 黃偉哲

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