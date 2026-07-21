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氣候變遷委員會首著重離岸風電 綠能、核能交鋒

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府氣候變遷委員會第八次會議，會中將由經濟部專題報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照
總統府氣候變遷委員會第八次會議，會中將由經濟部專題報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照

總統府氣候變遷委員會第八次會議，將於周四（23日）登場，會中將由經濟部專題報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。回顧前七次議程，此為氣候變遷委員會首度將「離岸風電」列為獨立主題進行探討。近日核電公投議題正在風頭上，綠電與核電思辨，預料也將於委員會交鋒。

此次委員會中，另由環境部報告「全民環境教育，共創永續共榮新未來」，農業部報告「氣候變遷下韌性農業生產與永續生態系統」。

回顧往期會議，委員彭双浪於首場氣候變遷委員會，首度談及離岸風電；第二場至第五場會議，陸續也有其他委員在會中拋出議題。

彭双浪關注，針對離岸風電，為避免2030年企業綠電需求落空，建議採取靈活補位機制。包括台電釋出第一二階段風場至CPPA市場、解決3-1/3-2開發量不足問題，3-3期招標加速與策略調整。

彭双浪也提到，產業界對台灣綠能發展感到焦慮，離岸風電進度落後，建議台電公司釋出第一階段風電，進行企業購售電合約(CPPA)，供製造業者購買，降低根留台灣企業之衝擊。

委員趙家緯則說提醒，若屋頂光電法規修訂、離岸風電3-3期及浮動式示範案等關鍵項目，未能如期推進，將影響再生能源目標達成。

最新進程，經濟部月初召開「離岸風電產業溝通平台會議」，針對區塊開發第三期選商機制、行政契約調整重點做說明，包括：解約場址納入擴充容量範圍、違反採購投資承諾之違約金採差額20%計罰原則；以及獲配風場需擔保擴充風場，以「擴充風場履約保證金總額」為擔保責任上限等。

經濟部亦就開發業者提出之電網環境與電力交易市場、擴充可併網點之併網容量、建立地方政府與經濟部間協調機制、明確未來開發規劃及招標期程等訴求進行回應，後續將由能源署、產發署及台電公司持續與協會溝通並追蹤辦理進度。

此外，立法院在野黨近日提出「廢除非核家園」公投，該案逕付二讀，送交黨團協商，後續若三讀，將於年底與九合一大選一併投票；此為近十年內第四度核電公投。預料核電、綠電議題，也將於氣候變遷委員會交鋒。

離岸風電 氣候變遷 農業部

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