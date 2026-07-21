台積電為何赴美加碼？需求強勁「不想把生意拱手讓人」

台積電上周法說會釋出加碼投資美國一千億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與ＣＮＢＣ等外媒訪問時指出，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼美國投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦來勢洶洶的競爭對手。

黃仁昭說，美國晶圓廠建設成本比台灣高出四到五倍，雖然隨海外營運規模放大，初期稀釋台積電財報表現的效應會擴大，但擴廠最終會進一步促進美國半導體生態系發展。

談到此次加碼美國投資細節，黃仁昭說，「會同時涵蓋前段晶圓廠和後段先進封裝廠。」這表示台積電在亞利桑那州的布局，最終可能包括十座晶圓廠和兩座封裝廠。

黃仁昭說，台積電擴大投資美國，是因應美國客戶強勁需求，「我們正盡一切可能，在任何可行地點擴產，以支援客戶成長」。

因應客戶激增的需求，黃仁昭告訴ＣＮＢＣ，台積電正積極優化先進製程產能，包括快速把五奈米產能轉換為更先進的三奈米製程，以支援客戶。他說，在美國四奈米製程的第一階段已經投產。

黃仁昭說，「未來幾季規模會愈來愈大。」他表示，二奈米已開始挹注第二季營收，到了第三季會變成台積電新的成長來源。此外，黃仁昭說，主管機關已同意，讓台積電明年起以美元發放股利給外資。他說，受法規限制台積目前以新台幣發放股利；未來投資人可自行選擇是否改以美元領取。

他說，「我們的基本信念是，應該能以營運現金流支應資本支出，並保留足夠自由現金流，透過可持續且穩定增加的現金股利，回饋給股東。」

黃仁昭表示，對台積電來說，以新台幣籌資成本便宜，「美元變得愈來愈貴」。他說，「如果時機合適，不排除我們可以再次進入債券市場。」

台積電上周四在法說會宣布加碼投資美一千億美元，投資承諾一舉提高至二六五○億美元。黃仁昭強調，整體承諾何時完成，將取決於市場狀況。雖然台積電正積極美國擴廠，但最新技術仍會先在台灣擴產，因為開發下一代晶片需研發團隊和廠方密切合作。