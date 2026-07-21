內政部昨天公布，去年第四季全國待售新成屋共十一萬二五○一宅，續寫統計以來新高，季增百分之○點○四、年增百分之一點二七，為連六季增加，不過增幅已經趨緩，後續仍待觀察。

觀察各縣市，六都以新北市待售新成屋季減一千兩百宅、百分之五點八七，減幅最大；高雄市則年增二○六四宅、百分之十四點八五，增幅居六都之冠。

另外，內政部昨也公布最新低度用電住宅（空屋）統計，去年下半年全國空屋共八九萬四五八二宅，空屋率百分之九點四四，終止連三升，主因政府推動囤房稅二點○、租金補貼等政策，鼓勵閒置空屋釋出。

低度使用住宅（俗稱空屋）是依房屋稅籍、地籍及台電用電資料交叉比對所得，常被視為觀察住宅使用情形及空屋狀況的重要指標。

觀察六都表現，去年下半年空屋率較上半年下降。其中，台南市以百分之十點九二居六都最高、高雄市百分之十點三居次；台中市及桃園市分別為百分之八點五八、百分之八點五三；新北市百分之六點八四、台北市百分之六點三九，其中台北市不僅為六都最低，也是全國空屋率最低。

若以戶數觀察，高雄市空屋達十一萬九四三七宅，首度超越新北市的十一萬九一六八宅，成為全國空屋最多的縣市；新北市排名第二，台中市則以十萬一四○宅居第三，三都低度使用住宅戶數皆突破十萬宅。