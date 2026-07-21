聽新聞
0:00 / 0:00

逾十年「老碳權」期限至2028年 要用要快

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部逾十年前核配的「老碳權」，因不如現今科學方法嚴謹，環境部設定「保存期限」，老碳權僅能在碳費上路的前三年用來抵費，也就是說，保存期限倒數兩年，最多只能用到2028年5月繳納碳費時使用，要用要快。預期手握老碳權的台積電、中鋼等業者，都會盡量物盡其用。

碳費申報繳費首年共九家企業、57廠使用「老碳權」扣抵排放量，合計註銷額度約440萬噸，光是台積電就拿出355萬噸扣抵。

氣候署官員解釋，企業使用國內碳權扣減碳費收費排放量，上限不得超過收費排放量的10％，加上這些先期專案碳權，只能在碳費開徵前三年使用，許多早期就投入先期專案的業者，多會利用報繳碳費時抵減，且會盡量把10%「用好用滿」。

另外，報繳碳費、老碳權運用，也促成碳交所第一筆碳權協議交易。今年5月，中鋼出售3.8萬噸先期碳權給中聯資源，成交單價每噸僅20元，遠低於定價交易的每噸3,000至4,000元行情，中聯資源今年也有將先期碳權用來抵減碳費。

碳權 碳費 環境部

延伸閱讀

全球首個碳關稅／歐盟碳關稅衝擊7500企業 首批納管鋼鐵、鋁原料

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

全球首個碳關稅／建立碳交易制度 各國掀碳改革大戰

碳關稅衝擊浮現／開徵才半年 歐盟碳稅重創印度、烏克蘭

相關新聞

中研院：核能使用三大前提 表態願與國原院、清大等研究團隊合作

AI浪潮帶動龐大電力需求，立委關注能源政策。中研院長陳建仁昨（20）日明確表示，若能符合「核能安全、核廢處理、社會共識」等三大前提，核能當然也是選項；中研院也樂意與國家原子能科技研究院、清華大學等研究團隊合作。

環部鬆手 老碳權有新出路

環境部擬放寬先期碳權使用方式，讓鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險業者，也能用「老碳權」來抵減碳費，不過必須打一折，即10噸老碳權只能抵1噸排碳。目前各企業合計手握4,700萬噸額度，未來放寬後等於為「老碳權」找到新出路，也有助活絡碳交易。

逾十年「老碳權」期限至2028年 要用要快

環境部逾十年前核配的「老碳權」，因不如現今科學方法嚴謹，環境部設定「保存期限」，老碳權僅能在碳費上路的前三年用來抵費，也就是說，保存期限倒數兩年，最多只能用到2028年5月繳納碳費時使用，要用要快。預期手握老碳權的台積電、中鋼等業者，都會盡量物盡其用。

空屋率終止連三升

內政部昨天公布，去年第四季全國待售新成屋共十一萬二五○一宅，續寫統計以來新高，季增百分之○點○四、年增百分之一點二七，為連六季增加，不過增幅已經趨緩，後續仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。