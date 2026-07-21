逾十年「老碳權」期限至2028年 要用要快

環境部逾十年前核配的「老碳權」，因不如現今科學方法嚴謹，環境部設定「保存期限」，老碳權僅能在碳費上路的前三年用來抵費，也就是說，保存期限倒數兩年，最多只能用到2028年5月繳納碳費時使用，要用要快。預期手握老碳權的台積電、中鋼等業者，都會盡量物盡其用。

碳費申報繳費首年共九家企業、57廠使用「老碳權」扣抵排放量，合計註銷額度約440萬噸，光是台積電就拿出355萬噸扣抵。

氣候署官員解釋，企業使用國內碳權扣減碳費收費排放量，上限不得超過收費排放量的10％，加上這些先期專案碳權，只能在碳費開徵前三年使用，許多早期就投入先期專案的業者，多會利用報繳碳費時抵減，且會盡量把10%「用好用滿」。

另外，報繳碳費、老碳權運用，也促成碳交所第一筆碳權協議交易。今年5月，中鋼出售3.8萬噸先期碳權給中聯資源，成交單價每噸僅20元，遠低於定價交易的每噸3,000至4,000元行情，中聯資源今年也有將先期碳權用來抵減碳費。