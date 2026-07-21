環部鬆手 老碳權有新出路

環境部擬放寬先期碳權使用方式，讓鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險業者，也能用「老碳權」來抵減碳費，不過必須打一折，即10噸老碳權只能抵1噸排碳。目前各企業合計手握4,700萬噸額度，未來放寬後等於為「老碳權」找到新出路，也有助活絡碳交易。

「先期碳權」（老碳權）是指在2010年至2015年間，針對鋼鐵、水泥、半導體等產業訂定每單位產品排碳量，優於要求也可得到碳權，這些十多年前核配的碳權，標準不如現在嚴格，過去常用於環評抵換，碳費開徵後，雖允許用老碳權抵費，但排除高碳洩漏風險業者，抵費也必須打三折。

據了解，包括鋼鐵公會、水泥公會、顯示器公會等業者，都希望這些過去的減碳努力不要白費，業者的態度是，只要能用則用，打折計算沒關係。氣候署蒐集意見後，正推動碳費收費辦法修法作業，預計今（21）日預告。

氣候署規劃，將放寬高碳洩漏風險行業，也就是鋼鐵、水泥等排碳大戶，可運用老碳權抵減碳費收費排放量，但抵換比率為0.1，10噸只能抵1噸；其他非高碳洩漏風險業者，如半導體，則維持抵減比率0.3，10噸老碳權可抵3噸排放。

據統計，「老碳權」目前仍有約5,600萬噸，扣除其中900萬噸指定用於未來環評，還有約4,700萬噸額度。

以中鋼為例，中鋼目前仍有約400萬噸的先期碳權，但因中鋼屬高碳洩漏風險產業，原本無法抵減收費排放量。

若未來修法通過，以打一折來計算，中鋼手上的先期碳權還可能抵減40萬噸收費排放量，若以今年中鋼繳交碳費每噸10元來換算，仍有400萬元價值。