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巴紐關閉台灣駐處 經濟部：審慎評估天然氣採購狀況

中央社／ 台北20日電
經濟部今天說，會在確保供氣穩定前提下，審慎評估巴布亞紐幾內亞天然氣採購狀況。聯合報系資料照
經濟部今天說，會在確保供氣穩定前提下，審慎評估巴布亞紐幾內亞天然氣採購狀況。聯合報系資料照

巴布亞紐幾內亞無預警片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，外交部表示，已舉行應變會議並檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。經濟部今天說，會在確保供氣穩定前提下，審慎評估採購狀況，並與外交部保持聯繫。

外交部長林佳龍18日接受媒體聯訪表示，台灣採購巴紐國家將近1/3的天然氣，每年逾120萬公噸，占該國收入很大部分。另外，外交部已舉行應變會議並檢視雙方的經濟往來、天然氣採購，並採取必要因應作為。

針對經濟部與外交部是否進行跨部會溝通，後續將如何因應，經濟部回應中央社提問時表示，會在確保台灣能源安全和供氣穩定的前提下，審慎評估天然氣採購狀況，並同時與外交部保持聯繫。

據能源署官網統計，近5年從巴紐進口液化天然氣約在130萬公噸至180萬公噸之間，占總進口量約6.47%至7.88%左右。今年1至5月，從巴紐進口約76萬公噸，約為總進口量的8.19%。

天然氣 經濟部 外交部

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