美伊衝突升級 法人預估油價恐維持高檔

台股17日上演「黑色星期五」股災，創下近3000點的史上單日最大跌點紀錄，多檔高科技熱門股票應聲跌停，相形之下，一些具代表性的被動式ETF（指數型股票基金）相對抗跌，不少投資人視之為避風港。不少投資人熱捧的ETF，例如元大台灣50、富邦台50等，價格現在都在百元之上，對一般小資族而言進場門檻仍高，除非是進行「分割」。然而，對投信業者而言，現行要做基金分割，卻是大有挑戰。

2026-07-20 11:58