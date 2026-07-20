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美伊衝突升級 法人預估油價恐維持高檔
美伊衝突升級，伊朗揚言可能封鎖紅海石油運輸路線，推升國際油價上周五大漲。法人預估，國際油價波動可能維持高檔，全球能源市場的不確定性也將隨之升高。
石油諮詢公司分析指出，市場對美伊衝突升級及基礎設施受損風險做出反應，推升油價走勢。市場同時關注，若未來中東地區油輪遭襲事件增加，可能進一步影響航運安全及保險成本，進而牽動全球原油供應與運輸。
風險情報公司 Verisk Maplecroft 首席中東分析師 Torbjorn Soltvedt 指出，若胡塞武裝與沙烏地阿拉伯衝突再度升級，並波及紅海出口港口及航運路線，可能影響區域石油出口的重要替代運輸通道，進一步提高全球能源供應的不確定性。
街口投信表示，近期美伊衝突有升溫跡象，戰火也逐漸波及周邊地區的重要交通、能源及民生基礎設施。市場後續將持續關注衝突是否進一步擴散至中東主要產油國，以及石油生產設施與海運通道是否受到實質影響。
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