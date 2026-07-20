總統府氣候委員會30日登場 報告離岸風電、農業韌性

總統府氣候變遷對策委員會預計30日開會。境部長彭啓明今天透露，本次將聚焦3大主題，除盤點環境教育與農業韌性外，經濟部也將報告最新盤點離岸風電開發量。

環境部長彭啓明今天出席「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會，表示總統府氣候變遷對策委員會第8次會議預計將於30日召開。

環境部長彭啓明告訴中央社記者，本次委員會預計報告3大主題，首先由環境部報告環境教育成果與新措施，接著由農業部報告農業韌性，最後則是經濟部針對離岸風電開發總量進行評估。

彭啓明指出，環境教育推動了20多年，其實也有一些不一樣的風貌，因為現在推都市林或是淨零、降溫，都與環境教育有關，所以重新盤點了環境教育成果，而且會有一些新的措施。

彭啓明說，第二項目則是由農業部報告加強農業韌性的相關措施。

最後則是離岸風電評估。彭啓明指出，經濟部已盤點台灣海峽未來10到20年的開發量，且開發區域將往外推至接近海峽中線，預計也會在委員會中報告。

國家氣候變遷對策委員會已召開過7次會議，第7次於今年4月30日召開，主要由環境部報告都市林相關計畫。