亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

全球政經環境進入地緣政治升溫的新常態，台灣高資產族群與跨國台商的財富管理目標，正面臨一場「結構性升級」——資產管理不再只是追求短期投資報酬，而是建立跨市場、跨世代穩定運作的資本體系。

「亞洲資產管理中心高雄專區」啟動屆滿週年，交出亮眼的階段性成果。截至2026年6月底，已有58家金融機構進駐，形成涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等業別的完整金融服務體系。銀行已於專區服務高資產客戶6,214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7,281億元。

台北富邦銀行、富邦人壽及富邦證券積極響應亞洲資產管理中心政策，共同見證亞資專區成立一年來之推動成果。 圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行、富邦人壽及富邦證券積極響應亞洲資產管理中心政策，共同見證亞資專區成立一年來之推動成果。 圖／台北富邦銀行提供

行政院卓榮泰院長在金管會彭金隆主委及高雄市政府陳其邁市長陪同下，赴高雄出席「亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會」，展現政府推動變革的決心。北富銀總經理郭倍廷指出，亞資政策的核心在於「留才引資」，專區不僅成功引導海外台商將財富重心轉回台灣，更在市場上吹響了高階國際金融人才回流的號角。

然而，當第一階段商品與服務開放逐步到位，市場也開始思考下一個問題：台灣距離真正的亞洲資產管理中心，還差最後哪一塊拼圖？對此，金管會提及「跨境金融將是下階段的工作重點」。

亞資專區引領服務創新：融匯國際視野與台灣特色的私人銀行服務

這項對標國際標準的政策變革，正切中台灣高資產客群的強勁痛點。北富銀觀察，高雄亞資專區成立一年後，高資產客戶需求逐漸出現「結構性升級」。

首先是從以產品導向的個人資產配置，升級為涵蓋家族、家業的「整體財富規劃」，北富銀根據 In-house Model Portfolio為客戶量身訂製專屬投資組合的服務流程，定期檢視資產部位，協助客戶建立可長期運作的全方位財富成長規畫。

其次，跨境需求明顯升溫，走向「全球資產整合」，多數高資產客戶資產配置已國際化，財富管理業務範疇正逐步從境內拓展至全球。

最後，專區家族辦公室的服務涵蓋家族治理（Family Governance）、稅務與法律架構設計(Tax& Legal Structuring) 、世代傳承計畫（Next-gen planning）、公益慈善安排(Charity Planning)。因此，銀行須全盤考量客戶的「個人、家族、家業」，並涉及「跨代、跨境、跨架構(個人/法人)」等構面，據以提供一站式的解決方案，讓專區從「投融資平台」蛻變為「財富整合樞紐」。

傳統財富管理有感改變：走向跨境整合型資產管理服務

北富銀認為，高雄亞資專區推動滿一年後，最有感的改變不在單一政策開放，而在「客戶行為、業務型態與銀行營運模式的同步轉型」，台灣正逐步由傳統財富管理走向跨境整合型資產管理服務。

首先，金融資產融資需求持續升溫。隨著專區開放金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）等服務，客戶對於投資與融資整合規劃的接受度明顯提高，也帶動投融資雙向往來需求。

其次，跨境服務詢問度顯著增加。北富銀分享案例指出，近期有客戶因海外資產處分及傳承規劃需求，希望將既有海外資產統籌交由銀行管理。透過高雄專區開放之業務項目，客戶無需親赴海外，直接於專區完成海外帳戶開立及相關服務，大幅降低往返海外的時間與成本。

第三則是高資產客戶開始重新思考理財重心與資產配置地點。部分客戶已主動探詢專區服務內容，並持續關注亞資中心政策、家族辦公室制度及跨境金融開放進度，評估是否將部分海外資產回流台灣。

此外，在亞資專區週年記者會中，金管會也宣布，已規劃銀行之家族辦公室顧問服務由專區擴大至專區外辦理，並推動跨境金融服務進一步涵蓋境內高資產客戶的海外資金需求。北富銀認為，相關政策若能逐步落實，將有助於提升服務的完整性，不僅回應市場實際需求，也有助於吸引資金留台與回台管理，加速台灣朝亞洲資產管理中心的目標邁進。

台北富邦銀行為首批進駐亞洲資產管理中心高雄專區的銀行，由金管會主委彭金隆(右一)及高雄市長陳其邁(左一)頒發許可證、揭牌予北富銀總經理郭倍廷(左二)、北富銀財富管理總處總處長吳薏菱(右二)。 圖／台北富邦銀行提供

從資金回流到財富永續：開啟台灣金融新成長曲線

然而，要讓回流的資金避免「只停泊不投資」之困境，並對標新加坡、香港等國際私銀環境。北富銀指出，下一階段期待亞資中心能逐步由「地理專區」轉型為「資格專區」，對標星港做法，以金融機構取得的牌照與客戶資格作為執行條件，與國際實務接軌。

在配套制度上，則希望從「家族辦公室」角色出發，整合稅務、強化跨境金融、及家族治理能力，例如提供專區資金稅率優惠，並強化本國銀行的跨境投融資平台，進一步留財引資，完成家族財富傳承使命。

北富銀也認為，金融業將由分業競爭走向跨業整合，競爭焦點轉向「資產配置主導權」。在這場新賽局中，勝出者將是能同時掌握客戶主導（Customer）、產品研發（Product）與通路整合（Channel）的「平台型機構」。

對銀行、券商、投信而言，雖在客戶端的經營具一定競爭關係，但不同產業體系亦有其不可替代的特色與優勢，應思考如何跨業合作，善用彼此優勢創造綜效，如銀行主力聚焦通路經營，可銷售更多商品並提供客戶更多元服務；券商則能透過自身商品投資平台、IPO功能，提升收益機會；投信則可升級商品設計與研發能力，出口國際市場具台灣特色的投資商品。透過分工合作與資源整合，不僅有助於提升台灣金融業整體競爭力，更可共同開發更大的資產管理商機，形成兼具競爭與合作的新格局。

以人才驅動成長 以平台串聯資源 邁向國際一流金融機構

隨著跨境需求與資產整合規模爆發，下一個勝負關鍵無疑是「人才」。北富銀已持續擴增專區團隊人力，預計年底可達近兩倍規模。於海內外積極延攬具海外資產管理、家族辦公室與跨境金融經驗的專業人才，並同時徵招具海外工作背景的同仁到亞資專區服務，亦結合海內外分行共同合作培訓行內人才專業能力接軌國際化私銀標準，持續精進整體服務品質。

而在整體財富管理經營上，北富銀長期深耕台灣、香港、新加坡及中國大陸，並持續拓展越南、日本、韓國、澳洲等區域據點，透過香港與新加坡分行串聯私銀平台，打造「台灣決策、多地連動」一站式跨境家族財富管理平台。

迎向政策開放的新階段，北富銀已布好戰略重兵，與主管機關合力推動資產管理產業升級。未來，北富銀將持續以台灣為高資產客群的全球決策中心，串聯境內外資源與服務能量，朝亞洲一流金融機構願景穩步邁進。