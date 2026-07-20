立委質疑核電政策錯誤 陳建仁：核能可以是選項

AI浪潮帶動龐大電力需求，核能政策議題再成國會攻防焦點。中研院長陳建仁20日首度以中研院長身分赴立法院進行業務概況報告，面對立委關切核能發展，他明確表示，若能符合「核能安全、核廢處理、社會共識」等三大前提，核能當然也是選項；中研院也樂意與國原院、清華大學等研究團隊合作。

立法院教育及文化委員會今日邀請陳建仁進行業務概況報告。立委葛如鈞質詢時指出，德國已公開反思，退出核能政策為「歷史性錯誤決策」，詢問台灣能源政策是否應重新檢討，並強調中研院身為國家最高學術研究機構，應對能源科技發展扮演領頭羊角色，不應因目前未編列預算就在新式核能研究中缺席。

先前行政院曾針對核能議題提出核安無虞、核廢有解、社會共識三原則。陳建仁今日也再次強調，核能的使用必須建構在這三大前提之上，若這三項條件皆能達到預期目標，「當然核能也是一項選項。」

立委柯志恩亦關切，過去中研院曾評估核融合技術「沒有那麼快執行」，但隨著核電的需求越來越高，未來是否也會針對核能相關技術投入更多研究資源。

陳建仁說明，中研院在淨零轉型研究的重心，仍聚焦於太陽能、地熱、光電及去碳燃料等領域，並無核電相關研究人員。不過，國原院及清華大學目前已有相關研究團隊，中研院也樂意與這些單位攜手合作。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員兼主任陳于高補充，中研院過去專注的領域為基礎研究的核物理，並非外界關注的核電工程，院內也無原子爐或相關防護設施。不過，國科會近期已陸續開展相關計畫，若國家需要基礎研究面向，中研院很樂意參與。

立委羅智強質詢提及，預計2029年，全國AI算力中心需要的電力，會提升至目前7.5倍，他更引述前中研院長廖俊智的評估指出，若要全面淨零轉型，同時支撐AI發展與經濟成長需求，台灣年用電量將從目前的約2,800億度大幅攀升至5,000億度以上，能源供應缺口將攸關國家安全與產業發展。

陳建仁表示，並不清楚該預估細節，但若是廖前院長的說法，相信一定有所本。他也提到，中研院目前正全力發展「綠色AI（Green AI）」研究方向，目標是開發耗電量較少的大型語言模型及特定領域AI系統，這是學術發展上持續努力的目標。