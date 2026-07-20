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外送專法明上路！民眾黨團提五大訴求 籲政府把關

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
外送員權益保障及外送平臺管理法（外送專法）將在7月21日上路。聯合報系資料照
外送員權益保障及外送平臺管理法（外送專法）將在7月21日上路。聯合報系資料照

外送專法將於21日上路，為維護外送員及消費者權益，外送工會20日再度發出聯合聲明，反對Grab併購Foodpanda案。對此，民眾黨立法院黨團亦提出五大訴求，請勞動部、交通部等相關單位嚴格把關；並請行政院於專法上路後三個月及六個月後，提交報告給衛環、交通委員會。

外送工會表示，針對Grab擬併購Foodpanda一案，呼籲公平交易委員會及國安相關部會，務必正視此案背後的「實質壟斷」與「國安危機」雙重風險，立即駁回Grab併購案。

外送工會指出，五大核心理由主張：Uber具實質控制權，高層辭任僅為技術性規避；互不競爭協議與海外串接，實質合作證據確鑿；近九成基層外送員強烈反對合併；深度涉中合作，將成國家安全重大破口；傷害不可逆，完全沒有「附條件同意」的空間。

因應外送專法即將上路，並呼應外送工會主張，民眾黨團提出五大訴求。

第一、防堵剝削：呼籲勞動部必須硬起來，明確定義何謂「平台經營成本」，明令禁止平台以「媒合費」等任何巧立名目的規費，變相從外送員報酬中扣抵或預收，防堵業者轉嫁法遵成本給勞工。

第二、嚴格取締：交通部不能只會踢皮球！應主動調查平台業者非法機車載客行為，負起中央督導責任，不應讓外送員與一般旅客與國際觀光客暴露在危險之中。

第三、拒絕壟斷：針對Grab併購 foodpanda案，公平會應秉持維護市場競爭、保護消費者的精神嚴格審查，絕不能讓壟斷市場的惡夢在台灣上演。

第四、補齊缺口：外送專法配套不能三缺一，交通部應盡速完成「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」並上路，補足消費者權益的破網。

第五、跨部會整合：單一部會已經無法對抗跨國平台巨獸，行政院應立即建立包含勞動部、交通部、數發部、公平會等跨部會的「外送專法成效觀測小組」，隨時緊盯平台的任何違法與轉嫁成本的行為。

民眾黨團呼籲，在專法上路三個月及六個月後，請行政院負責的小組向立法院衛環及交通委員會提交「外送專法實施對勞動條件、民生物價及餐飲產業影響評估」報告，用真實數據戳破平台「高時薪」與「成本暴增」的宣傳矛盾。

外送員

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