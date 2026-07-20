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經部因應美國關稅四大支持產業措施 金屬製品業、機械設備業受惠最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施。聯合報系資料照
經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施。聯合報系資料照

經濟部20日表示，為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自2025年8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部表示，4項支持措施截至2026年7月16日辦理情形如下：第一、外銷貸款優惠保證加碼方面，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保109件，承保融資金額7.55億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

第二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核准1,766件，核貸金額164.4億元，以批發業最多，其次為金屬製品業。

第三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過982件申請案，共協助1,104家業者，補助金額48.35億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

第四、爭取海外訂單：提供受影響廠商布建海外行銷通路補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過149件申請案，協助165家業者，補助金額6.2億元，獲協助產業以機械設備、民生及金屬製造為主。

經濟部也加碼補助公協會及廠商參加國際展會的力道，除每個攤位及每家業者補助金額增加外，申請通過率超過9成，整體補助金額亦較前一年成長達2至3倍，共協助近300家公協會及3,400家廠商，參加超過7,100項國內外展覽，獲協助產業別以機械、電機及電子、紡織為主。

此外，經濟部舉例海外行銷通路布建案例，有一家專業機械設備製造業者因受關稅政策衝擊，客戶要求吸收部分關稅，採透過經銷商模式鎖定關鍵市場，加速布局美國尚未開發之州別，積極拓展直接客戶，同時累積在地成功案例。另舉辦經銷商大會，強化美西地區經銷商開發與服務，以實體銷活動深化既有通路經營，並拓展新市場商機，預計可新增出口額達新臺幣7,564萬元。

經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，相關說明及申請資訊亦可於「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）查詢。經濟部也設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部分等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決經營技術瓶頸，歡迎業者善加利用。

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