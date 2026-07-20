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台南歸仁沙崙智慧綠能科學城166廠進駐 破90%已成投資首選

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高日照助攻，台南歸仁沙崙智慧綠能科學城166廠進駐破90%已成投資首選。圖／經發局提供
高日照助攻，台南歸仁沙崙智慧綠能科學城166廠進駐破90%已成投資首選。圖／經發局提供

台南市有高日照條件及綠能產業鏈，歸仁沙崙智慧綠能科學城已吸引166家廠商進駐，進駐率已達90.22%，持續發揮綠能科技研發、驗證及產業鏈結功能。至6月底光電備案容量5GW，預估年發電量約63.88億度，可就近滿足南科園區超過3成年綠電需求。

經發局表示，台南配合中央政策持續推動再生能源發展，也強化光電案場管理制度，制度化管理提升案場品質與資訊透明度，兼顧能源發展、產業投資及地方共融，打造綠能、產業與經濟成長的正向循環。

市長黃偉哲表示，AI、半導體及高科技產業快速發展，企業對綠電需求持續攀升，再生能源已不僅是能源政策重要一環，更是企業投資布局及提升產業競爭力的重要基礎。台南積極打造南台灣科技S廊帶核心，串聯南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城及在地科技產業聚落，持續吸引半導體、AI、智慧製造及綠能等產業投資。

經發局說，台南市也持續精進光電案場管理制度，除依台南市太陽光電設施設置監督管理辦法辦理自主查核及例行性查核，要求業者落實案場維護管理及相關承諾事項，4月15日公告實施台南市政府經濟發展局太陽光電及相關附屬設施地方說明會應注意事項」及太陽光電道路挖掘及施工自主管理注意事項，進一步強化地方溝通、施工管理及營運維護機制，提升案場管理效能與資訊公開透明，讓綠能發展兼顧施工品質、地方權益及社會信任。

經發局表示，完善綠電供應與健全的管理制度，是吸引企業投資的重要基礎，台南將持續透過穩定綠電供應、精進光電管理及優化投資環境，串聯在地科技產業聚落，吸引更多半導體、AI、智慧製造及綠能相關產業投資台南，建立「綠能帶動產業、產業帶動經濟、經濟帶動城市發展」的正向循環，持續鞏固台南作為南台灣科技重鎮及綠能發展重鎮的重要地位。

高日照助攻，台南歸仁沙崙智慧綠能科學城166廠進駐破90%已成投資首選。圖／經發局提供
高日照助攻，台南歸仁沙崙智慧綠能科學城166廠進駐破90%已成投資首選。圖／經發局提供

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