宣明智腦硬膜外出血緊急開刀 手術順利
聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，宣明智特助黃志浩昨天表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前已移至加護病房休養。
宣明智兒子、宣捷幹細胞董事長宣昶有在臉書發文寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」聯電則回應，深感遺憾與不捨，衷心祈福、誠摯集氣，視家屬任何需要，將盡力提供協助。
七十四歲宣明智，是台灣半導體產業發展重要人物之一。他於一九八二年獲聯電榮譽董事長曹興誠重用，從業務員一路歷練，短短九年升任總經理，參與聯電從台灣半導體產業草創，一路走向專業晶圓代工與國際市場的關鍵轉型。
在聯電期間，宣明智不僅扮演專業經理人角色，更以善於整合資源、投資布局及扶植新創聞名，被外界譽為半導體業「點子王」、「創業教父」。直至二○○八年逐步淡出聯電經營核心後，宣明智轉而投入生技、電動車及教育等領域。他曾笑稱，當半導體成為顯學後，「留下來的邊際效益不高了」，因此選擇再次挑戰新的產業領域。
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