台股拚反彈 法人加班推演3情境

台股上周五大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨十八日台積電期貨夜盤大漲四十五元、台指期夜盤也勁揚八七七點，重燃投資人對今天行情跌深反彈的高度期待。不少法人機構甚至假日加班沙盤推演後市可能變化，並擬訂三種情境來因應變局。

美股、台指期夜盤截然不同的多空走勢，引發市場高度議論。法人圈擬定三情境，以備今日盤中靈活因應。情境一，台積電法說會效應只是遲到，意味在基本面支撐，台股可望開高走高，終場順利收復失守的四萬三五二五點季線關卡，並由ＡＩ等業績成長股領軍，消化上檔賣壓後，指數再逐一收復短中期均線失土。

根據富邦、永豐、台新等大型投顧的彙總，目前法人圈陸續上調台積電今年每股稅後純益（ＥＰＳ）目標，來到一○五至一一○元，明年則再增至一四○至一五○元，同時，目標價也幾全數站上三千元大關，甚至還有外資法人上看四二○○元。

而近來法人圈多上修上市櫃公司今年獲利目標在六點八兆元附近，凸顯基本面亮眼，仍是台股最有力靠山。

情境二，大陸「月之暗面」最新一代模型Kimi K3問世，引發市場對美國科技巨頭上兆美元資本支出的變現疑慮發酵，台股站穩季線的壓力大增，反倒向前波四萬二○○六低點尋求支撐，台股的整理期將拉長，但中長多格局未變。

情境三，韓股近來去槓桿趨勢未儘速落幕，若是全球股市去槓桿化趨勢升溫，台股在多殺多下，中線不排除將向四萬點靠攏，屆時，高現金殖利率等防禦型族群，將成為盤面焦點。

此外，集中市場逾五八○○億元的融資餘額動向，也成為後市重要的變數之一。分析師表示，目前馬上斷言融資追繳萬箭齊發太過沉重，但投資人仍需保持高度風險意識，並適度去槓桿操作。