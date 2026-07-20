逾半民眾想從股轉房 但還要等等

ＡＩ熱潮帶動台股指數大漲，帶動的財富效應讓不少民眾開始規畫「股轉房」。不過，相較於高資產族已先將部分資金布局豪宅市場，一般購屋族仍選擇繼續留在股市。房仲業者最新調查顯示，超過五成受訪者打算未來將股票獲利投入房地產，但真正準備立即買房的人僅約一成不到，主要希望等待股市繼續上攻。

中華民國房仲全聯會調查，近五成五的受訪者表示，未來會將部分股票獲利投入房地產；進一步詢問何時進場，五成七的民眾說，要等台股站上五萬點後再買房，其中還有兩成還打算要等到五萬五千點。相較之下，目前就準備進場購屋者僅百分之六，顯示不少人仍期待股市有更大的上漲空間。

調查也顯示，今年仍有五成的受訪者有購屋計畫，其中僅有百分之八表示一定會買。房產業者表示，所謂的股轉房目前多半落在高價住宅，一般住宅還是冷清，關鍵就在於不少民眾還是傾向把錢留在股市。

房產業者分析，近一年ＡＩ題材帶動台股走揚，不少投資人帳面獲利大幅增加，也讓「先靠股市累積資產、再進場買房」成為不少首購族與換屋族的策略。然而，因為台股還在相對高點，所以多數人還是希望透過股票累積更多自備款，降低未來貸款壓力；另一方面也期待股市再創高點，提高購屋能力。

業者認為，近期豪宅市場成交回溫，代表部分高資產族已率先將股市獲利轉向不動產；至於一般住宅市場，需求並非消失，而是仍在等待股市下車時機。若未來股市漲勢趨緩、投資人開始獲利了結，加上房貸環境逐步改善，這批仍停留在股市的購屋需求，可望逐步回流房市，成為支撐後續交易量的重要動能。