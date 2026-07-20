財富效應 資金「股轉房」 豪宅買氣先反應

儘管台股上周五因恐慌性賣壓導致指數重挫，但今年上半年行情大好，帶動市場出現「股轉房」現象。

仲量聯行指出，近年股市創造龐大財富效應，不少高資產客戶開始重新調整資產配置，將部分資金由金融資產轉向不動產；近期包括信義計畫區指標豪宅「陶朱隱園」再現八點三五億元成交，今年全台每坪成交單價突破兩百萬元的豪宅交易也已累計廿八筆，豪宅市場已率先反映這波資金效應。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，由於ＡＩ題材激勵，股市和科技資產表現強勁，在財富規模快速累積下，部分高資產族群開始基於資產配置，開始把資金轉向不動產等實體資產布局。他認為下半年有望從股市延伸到不動產市場。

市場近期也出現豪宅成交回溫訊號。最新實價揭露，陶朱隱園再成交一戶，每坪約二七○萬元，再度引發市場關注高端住宅買氣是否開始回溫。

根據最新實價登錄資料，截至目前今年全台每坪成交單價超過兩百萬元的預售及成屋豪宅，共有廿八筆交易，分布於十一個豪宅社區。其中，元利信義聯勤以每坪二八五萬元拿下單價王，陶朱隱園則奪下總價王，「勤美璞真城仰」則為預售豪宅單價最高個案，顯示高端住宅市場已有穩定成交。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年台股大漲創造可觀財富效應，不少高資產族開始重新調整投資組合，在金融資產累積一定獲利後，逐步提高實體資產配置比重，而豪宅因供給稀有、具保值特性，加上購屋族群多半資金充裕，較少受到房貸限制及央行信用管制影響，因此往往成為資金回流房市的第一站。

房仲業者也指出，目前豪宅市場與一般住宅市場仍呈現「兩樣情」。一般住宅仍受貸款條件、信用管制及房價影響，買氣相對保守；但高資產族更重視資產配置與長期保值，在股市獲利後，確實已有部分資金開始轉向高端住宅，也讓豪宅市場率先回溫。

不過，業者也認為，目前這波買氣仍以高資產族為主，是否能夠進一步擴散至一般住宅市場，仍須觀察股市財富效應能否延續，以及未來的房貸環境、央行信用管制是否出現變化。若是股市維持高檔、投資人持續獲利了結，後續不排除有更多資金逐步由股市流向房市。