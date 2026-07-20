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用電大戶條款2.0 機電、儲能鏈迎利多

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部推動《能源管理法》修正，新增強制「用電大戶」設置自有發電及儲能設備，估計約400多家企業、以及AI資料中心受影響。由於是要求用電大戶須同時設置發電設備及儲能設備，兩者都要做，市場預期，此修法也將為機電設備、儲能設備相關產業鏈帶來利多。

官員表示，能源管理法新增強制用電大戶設置自有發電設備及儲能設備，若修法通過，未來子法訂定也會明定一定期限內、設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備，同時將會給予業界緩衝期。

經濟部強調，考量業者相關設備之設置廠址、燃料輸送管線等所需期程，因此會給予用電大戶緩衝期。

此外，官員表示，目前多數工廠都有緊急發電設備系統，當台電系統發生事故時，則以緊急發電系統維持工廠不斷電。在未來訂定子法時，也會評估將工廠現設有緊急發電設備系統，是否也納入必須建置一定容量之發電設備。

經濟部 企業

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