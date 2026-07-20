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經濟部修法 「用電大戶條款2.0」影響400家

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
立法院22日排審《能源管理法》修正草案。經濟部規劃，此次修法將明訂契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化，及AI資料中心（AIDC）將受影響。 聯合報系資料照
立法院22日排審《能源管理法》修正草案。經濟部規劃，此次修法將明訂契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化，及AI資料中心（AIDC）將受影響。 聯合報系資料照

立法院周三（22日）排審《能源管理法》修正草案。經濟部規劃，此次修法將明訂契約容量在5MW（千瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，估約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化，及AI資料中心（AIDC）將受影響。

現行《再生能源發展條例》及子法已明訂用電大戶條款，須建置契約容量10%的再生能源。此次修正《能源管理法》，進一步明訂用電大戶須強制設置自有發電設備及儲能設備，堪稱用電大戶條款2.0。

能源署官員說明，這項修法希望提升能源用戶，如半導體及大型資料中心等產業的能源自給能力，降低對電網過度依賴，因此在能源管理法第10條增訂第4項規定，明定能源用戶所簽訂用電契約，契約容量達一定容量者，應於一定期限內，設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備。

簡言之，希望用電大戶能源自給自足，不要單面依賴台電供電，達到穩定電網、穩定供電目標。

至於「用電大戶」定義等細節，官員說，待修法完成三讀後，將在子法中討論。

據了解，「用電大戶」將採「契約容量在5MW（千瓩）以上」之定義，目前約有500多個電號，扣除學校、醫院後，實際約有400多家企業，涵蓋半導體、面板、紡織、鋼鐵、水泥等產業，以及AIDC。

同時，這次修法亦訂有罰則，若用電大戶未依法設置自有發電設備、儲能設備，主管機關應令其限期改善；屆期未完成改善者，處15萬元以上75萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

再生能源 經濟部 半導體

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