回應基辛格示警 經部：台灣能源及供應鏈韌性高

針對英特爾前執行長季辛格近日就台灣半導體供應鏈韌性發表相關言論，經濟部今天指出，台灣迄今未曾發生半導體供應鏈全面中斷，過去多次全球晶片短缺台灣業界也都配合加速供給，顯見我國在供應鏈安全與能源穩定方面具備充分應變能力，對於不符事實或過度臆測之說法，社會各界應審慎看待。

基辛格近日受訪，對於中國大陸完全切斷台灣能源供應的潛在風險提出警告，認為若台灣供電受限，對全球經濟的衝擊「會比經濟大蕭條還要嚴重」。

經濟部今天回應，表示台灣長期在全球半導體及人工智慧產業供應鏈中扮演關鍵角色，具備高度整合的產業聚落與完善之基礎設施。過去台灣經歷多次強烈地震、COVID-19疫情導致之全球物流中斷，以及多起國際能源危機，均能有效因應、維持產業穩定運作，並逆勢達成經濟高度成長。

經濟部說，此一成果彰顯政府與產業界長期提前部署、整體供應鏈及能源體系具備高度韌性。此外，台灣迄今未曾發生半導體供應鏈全面中斷，過去多次全球晶片短缺台灣業界也都配合加速供給，顯見我國在供應鏈安全與能源穩定方面具備充分應變能力。

經濟部指出，台灣雖地處多地震及颱風的區域，自1999年九二一地震以後，過去25年來經歷多次強震及颱風，如2024年的0403花蓮強震等，幾乎未有半導體工廠因此停工超過一天，且即便少數廠區產線略受影響，但其他仍持續運轉中、且加速生產彌補缺口。台灣ICT及半導體供應鏈密集，廠商間合作密切、互相支援，成功提升台灣整體供應鏈韌性。

在電力供應方面，經濟部表示，2025年在台電公司妥善調度下，全年備轉容量率皆達6%以上，其中高於 10%（代表供電充裕綠燈）天數達 342 天。政府每年均滾動檢討電力供需規劃，進行用電需求評估時業已納入未來半導體產業擴廠、資料中心及AI科技等新增用電需求，並結合深度節能成效，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%。同時，台電也加快推動「強化電網韌性建設計畫」，全面提升全國電網面對突發事故、極端氣候及區域性風險事件的因應能力。

經濟部強調，面對國際局勢變化及極端氣候挑戰，政府將持續強化能源供應安全、電力系統韌性與多元調度能力，並且同時強化產官學研合作、提升供應鏈韌性，確保面對突發事故與外部風險之因應能力，以維持經濟穩定成長、產業持續發展。