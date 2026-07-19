經部擬強制用電大戶設發電、儲能設備「這些產業」400多家者受影響

立法院本周三排審「能源管理法部分條文修正草案」。依經濟部規畫，此次修法將明訂契約容量在5,000 kW（瓩）以上的「用電大戶」，強制設置自有發電設備和儲能設備，估計約有400多家半導體、光電、鋼鐵、石化，以及AI資料中心受影響。

能源署官員說明，這項修法旨意為提升能源用戶，如半導體及大型資料中心等產業之能源自給能力，降低其對電網之過度依賴，因此在能源管理法第10條增訂第四項規定，明定能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備。簡言之，希望用電大戶能源自給自足，不要單面依賴台電供電，達到穩定電網、穩定供電目標。

至於所謂「用電大戶」、以及一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備，官員說，待修法完成後，將在子法中討論。據了解，「用電大戶」將採「契約容量在 5,000 kW（瓩）以上」之定義，目前約有500多個電號，扣除學校、醫院後，實際企業約有400多家，涵蓋半導體、面板、紡織、鋼鐵、水泥等產業，以及AIDC。

事實上目前「再生能源發展條例」以及子法《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，已明訂用電大戶須建置契約容量10%的再生能源義務。這次則是修正「能源管理法」，再次明訂用電大戶須強制設置自有發電設備及儲能設備。

官員說明，用電大戶建置契約容量10%的再生能源係基於企業社會責任、永續發展，業者可以在「自行建置再生能源發電設備、設置儲能、購買綠電憑證、繳代金」等四擇一。至於「能源管理法」則是為了強化用電大戶自給自足能力、降低對電網依賴，用電大戶須「設置自有發電設備和儲能設備」，兩者都要做，希望業者自己發電、儲電以調度電力。

同時，這次修法亦訂有罰則，若用電大戶未依法設置自有發電設備、儲能設備，主管機關應令其限期改善；屆期未完成改善者，處15萬元以上75萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。