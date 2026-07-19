無人機採購遭亂爆料 經部：勿因政治口水造成台廠寒蟬效應

近來外界以國防部無人機/無人機防禦系統採購案錯誤爆料，經濟部表示，國家從安全角度有發展無人機戰略的必要，國內業者若可自製，除產業發展外，也是安全韌性的一環。經由三部會共同成立的遴選指導小組進行遴選，評選出符合資格之軍用商規無人機9家廠商及無人機防禦系統4家廠商，推薦給國防部參考，後續選商也依法進行並照國軍需求篩選，無任何私人介入。無需因政治攻防，造成國內業者寒蟬效應，傷害台灣安全及產業。

經濟部強調，由於政府搶先佈局，台灣無人機產業的出口金額才能從2024年的441萬美元，快速成長到2026年上半年無人機整機出口值為2.12億美元，能成長近一百倍是產官學研共同努力，望外界勿以政治口水傷害產業發展。

2022年經濟部公布「無人機防禦系統整合主導廠商遴選作業要點申請須知」，由國科會、國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機及無人機防禦系統遴選作業指導小組」，並將作戰性能需求轉換成產品規格。該小組依國防部需求辦理產業能量盤點，掌握國內具備相關技術及系統整合能力之業者，並辦理無人機防禦系統整合主導廠商遴選作業。「無人機防禦系統整合主導廠商」申請作業於2023年1月19日截止收件，共計7家業者提出計畫書申請。經濟部於2023年3月完成遴選作業，由創未來科技等4家業者獲選為相關系統主導廠商，並將遴選結果提供國防部作為後續推動相關計畫之參考。

經濟部說明，當時推薦獲選之4家業者係經公平、公正、公開之遴選程序產生，絕無循私或以私人關係推薦之情事，並提供國防部業者名單作為委託研究、系統測試驗證及評估作業之參考，業者仍須通過國防部驗證及驗收，始得進入採購程序。這部分由國防部主導推動，經濟部尊重該部的權責。

經濟部強調，無人機產業為台灣近年來最快速爆發的產業之一，國內業者能掌握商機、積極搶進海外市場，國內穩定的訂單及製造能量不可或缺，需要各界支持。經濟部將持續配合行政院政策，協助推動無人機及反制系統產業發展，強化國內供應鏈能量與產業競爭力。