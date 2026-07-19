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九份紅燈籠閃耀侯友宜點燈 霹靂布袋戲共譜光影新章

旅遊不便險理賠放寬 可溯及4月

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

颱風天滯留海外，卻因為無法提供原預繳費用證明，導致最高只能一天賠兩千元，引發民怨。產險業十七日發布最新消息，將從寬、朝保戶有利方向解釋，不僅可以保戶原預定旅程的最後一天住宿負單據基準，另加百分之廿，還可以溯及今年四月一日以後案件。

至於，若保戶全程都無預繳住宿費用單據者，仍依現行條款，每人每日最高以兩千元為給付上限。

近期因為巴威颱風導致國人旅遊行程大亂，不少民眾被迫在海外臨時增加住宿，但卻因為保險條款，無法提供原預繳費用做為證實，因此只能適用每天住宿及交通路賠上限兩千元的規定，讓保戶炸鍋，金管會在上周要求產險公會統一說明，並希望能朝保戶有利方向解釋。

產險公會因此邀集業者，就海外旅行不便險設計本意及保險基本精神討論，對保戶旅途最後返台，所發生滯留情形，給予擴大解釋。

產險公會表示，如果保戶無旅程最後一天單據，由各保險公司依保單條款及個案事實認定處理。因此，產險業者也朝向有利保戶方向解釋，住宿費補貼上限有條件放寬，改以「最後一天住宿」為基準。

產險公會也表示，這項擴大解釋，也將追溯到今年四月一日以後發生的案例。

巴威颱風

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