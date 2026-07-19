類人化管理 導入AI代理人別過度放權

ＡＩ時代來臨，愈來愈多人把例行性工作交給ＡＩAgent（ＡＩ代理人）處理。只不過，專家直言，不能給予ＡＩ代理人太大權限，「如果企業老闆都不會將自己的電腦交給人類員工了，那你怎麼會給予ＡＩ這麼大權限呢？」強調即便是ＡＩ新時代，民眾、企業主也需秉持「零信任」態度，不能將自己的資料全面交給ＡＩ代理人掌握。

自二○二二年底ChatGPT席捲全球後，愈來愈多企業、民眾都開始使用ＡＩ生成功能；隨著「養龍蝦」風潮今年初席捲全球後，有更多的人開始將手中一切工作交給ＡＩ代理人來處理。

所謂的「養龍蝦」，指的是使用OpenClaw這類ＡＩ智慧代理程式，這類程式不再只是被動地與使用者聊天、回答問題，而是能夠長時間自主操作程式，甚至使用者只要下了指令給ＡＩ代理人，它就會自動執行一整套工作流程，完全不需要人類介入處理。

台灣微軟總經理卞志祥指出，全世界都知道要定義ＡＩ代理人的績效，業界曾嘗試過用Token消耗量等當作指標，但很快就發現高Token消耗不等於高效率或者高成熟度，目前為止，全球還沒人真正訂出ＡＩ代理人績效標準。

但可以確定的是，ＡＩ代理人是一定要被管理的。卞志祥指出，「AI Agent不能有特權，而且不能逾越你的權限」。要採「類人化」管理原則，既賦予完成任務的權限，但也要避免逾越授權，企業對於ＡＩ代理人必須要有明確的鐵律。

資安業者DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正也說，「不能將所有的事情都給ＡＩ做，人類一定要謹慎地看，哪些行為可放行讓ＡＩ代理人做」。

翁浩正比喻，就算是一個企業老闆找來新進員工，也會為員工買一台新電腦、開一個新帳號，給新員工必要資訊，讓他去做必要的事情，「如果你不會把自己的重要資訊給人類，那為什麼要把你的資料給ＡＩ呢？」

對ＡＩ也應用「零信任」概念管裡。翁浩正認為，一定要讓風險可控，「如果要讓ＡＩ刷卡的話，一定要給它一張額度有限的卡，而且不管刷多少錢，就算只刷十塊錢，也應該要發通知給你」。

此外，許多企業主發現，用ＡＩ開發新程式速度相當快，也因此，會請員工用ＡＩ來開發專案管理系統。然而，許多企業主卻忽略了，程式開發出來後的後續維護問題。

翁浩正說，隨著ＡＩ發展愈來愈蓬勃，許多資安面、程式開發面的問題陸續顯現，這也將是許多企業主即將面臨的新風險。