紅海航線若中斷 專家估油價不會飆200美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
美伊衝突又升溫，分析師認為，若紅海航線也受阻，油價可能進一步走高，但不致於飆漲至兩百美元。美聯社
美伊衝突又升溫，分析師認為，若紅海航線也受阻，油價可能進一步走高，但不致於飆漲至兩百美元。美聯社

美伊和談不成，軍事衝突又升溫，不僅波斯灣荷莫茲海峽航運被阻，更有伊朗支持的葉門武裝團體，做好封鎖紅海曼德海峽的準備，揚言讓油價漲到兩百美元。不過，分析師表示，若紅海航線也受阻，油價可能進一步走高，但不致漲至兩百美元。

中經院第三所高級分析師鄭睿和表示，若曼德海峽遭封鎖，確實會對全球原油供應造成更大衝擊，因該航道涉及全球約一成左右的原油運輸，一旦受阻，原油價格可能重新突破每桶八、九十美元區間，不過，他認為兩百美元非合理預期，若供應衝擊擴大，油價較可能挑戰過去高點一四七美元附近。

鄭睿和分析，全球原油市場在危機前正處供過於求狀態，累積一定庫存，尤其中國大陸庫存水位較高，當供應受阻時，中國可透過減少進口、釋出庫存，以及增加國內原油產量與提高煉製能力，降低對國際原油市場的需求壓力，進而削弱油價漲勢。

此外，美國及部分東南亞國家在夏季提高生質燃料、酒精汽油摻配比率，透過增加成品油中的替代能源比重，減少原油用量，對油價形成抑制作用。

鄭睿和表示，荷莫茲海峽被封鎖前，每天約兩千萬桶原油經此出口，但目前沙烏地阿拉伯、阿聯等國已透過東西向輸油管線，將部分原油轉往延布港、富查伊拉港出口，此外，西非、加拿大、美國等產油國也持續增加供應，有助降低供應中斷衝擊。

鄭睿和認為，若僅荷莫茲海峽遭封鎖，油價最高區間就是一百廿美元左右，期貨市場可能因恐慌反應短線大漲，但實際成交價格仍會受供需條件限制；若曼德海峽也遭封鎖，油價可能接近過去高點，但不致漲到兩百美元。展望下半年油價，鄭睿和表示，今年全年油價看法大致在每桶八十五至九十美元水準以下；未來荷莫茲海峽恢復航運後，預期二○二七年原油價格為每桶六十五至七十五美元。

油價 紅海 葉門

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