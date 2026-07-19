石油進口結構轉向 台灣改買美原油帶來新挑戰

美伊戰爭二月廿八日開打迄今已有五個半月，荷莫茲海峽除了短暫停火時恢復通行外，大多數時間處於關閉狀態，中東原油外運受阻，台灣改向其他國家採購原油，其中以美國為最大宗。統計開戰後的三月至五月，美國原油占台灣進口比重從去年同期的百分之卅二拉高至百分之四十三，沙烏地阿拉伯原油占比則從百分之廿九降至百分之廿一，台灣原油採購結構已明顯轉向美國。

中經院第三所高級分析師鄭睿和指出，增加採購美國原油，短期有助分散荷莫茲海峽風險，避免單一區域供應中斷影響原油進口；但供應來源轉換也帶來新的成本與製程挑戰。

鄭睿和分析，美國原油與中東原油最大的差異，在於油質特性不同，中東原油多屬重質油，而中油煉製設備早期是配合中東重質原油設計，如今增加採購美國輕質原油，在相同設備下，產能利用率無法像煉製重質油時那麼高，單位煉製成本也會進一步提高。

塑橡膠加工業者指出，中東重質原油可穩定提供石化產業所需的部分基礎原料，因此當中東緊張、原油出口受阻，石化原料供應也容易受到影響。

原油供應來源改變，可能影響部分石化產品供應配置。美伊戰事爆發後，國內曾出現瀝青供應吃緊、價格上揚，及原料乙烯供應不足而引發塑膠袋之亂等現象，各界高度關注。

從進口成本分析原油來源轉變，鄭睿和指出，今年一、二月每公噸原油進口成本在五百美元以下，到六月已漲到九百一十美元，貴百分之八十六，台灣原油進口成本壓力增加。

台灣從美國進口原油來彌補中東原油的供應缺口，鄭睿和表示，今年一至六月從美國進口的原油數量比從沙烏地拉伯進口數量多了七十萬噸，以每噸差價一百美元計算，就是七千萬美元的差距，若假設同數量原油可由價格較低的沙烏地原油取代，理論上可減少約七千萬美元進口成本。能源進口成本愈高，將增加進口支出，也不利經濟成長表現。不過，現階段台灣仍難擺脫美國成為主要原油進口來源的結構。

國內兩家石油公司中的中油為國營事業，自一一二年起逐步降低自中東地區進口原油占比，中油發言人副總林珂如表示，以一一四年為例，原油進口來源及占比分別為美洲約百分之六十二、中東約百分之卅五、其他地區約百分之三；中油的原油採購策略是基於分散風險與煉製設備的考量，每年依照原油市場變化、國內油品市場需求及煉廠設備現況評估調整採購原油來源比率。

林珂如說明，中東原油含硫量較高、美國原油含硫量則較低，中油因為大林煉油廠第三加氫脫硫工場於一一一年底停產，高硫原油煉能下降，為維持國內供油穩定並符合環保法規，中油公司自一一二年起調整採購高、低硫原油的占比，增加採購美國低硫原油因應，生產低硫原油的國家中，美國具有價格競爭力。