6月外銷訂單可望連17紅 下半年續看好 全年接單挑戰1兆美元

經濟部將在21日發布6月外銷訂單金額統計。在全球AI需求仍強勁帶動下，經濟部預估6月外銷訂單金額達895億至915億美元，仍有望再衝破900億美元關卡，年增49.8%至53.1%，將呈連續第17個月正成長走勢。

經濟部預估，今年第2季接單金額2,664億至2,684億美元，年增48.3%至49.5%；預測今年上半年接單4,983億至5,003億美元，年增49.1%至49.7%，表現非常亮眼。

經濟部表示，今年上半年接單「淡季不淡」，今年下半年進入傳統接單旺季，「下半年持續看好」，AI需求仍旺，消費新品上市，只要全球經濟穩定，預估今年全年接單有機會破1兆美元。

經濟部官員分析，AI接單動能仍佳，今年來全球經濟成長沒那麼好，惟台灣AI供應鏈表現強勁，主要是目前在AI使用者都是上游廠商，像雲端服務供應商（CSP），積極搶建AI基礎建設，未來才會下放到使用端或消費端，因此，這波AI動能強勁與消費端沒有直接關係，儘管中東戰爭推升通膨影響消費，這對AI供應鏈也沒有影響。

官員表示，AI部分產品相繼調漲，包括伺服器、記憶體價格上漲，也帶動電子產業接單金額水漲船高。他認為，AI訂單旺也有價格因素影響，但AI動能主要還是在於量的成長，「訂單都是持續在高成長」。

官員表示，下半年進入傳統接單旺季，表現會優於上半年，一方面AI需求旺到年底，接著AI應用也會落地到消費端，美國已有大廠要推出AI PC，下半年要量產；另方面還有電子產品消費新品上市等，若全球經濟穩定，可望支撐消費，傳產接單也有望跟進，均將推升我國接單動能。若以上半年接單接近5,000億美元，下半年表現更好情況下，今年全年有機會接單將破1兆美元。

據經濟部統計，今年5月外銷訂單金額為894.8億美元，創歷年同月新高，歷年單月第二高，年增47.2%。其中，受惠AI浪潮，5月資訊通信產品接單323.7億美元，創歷年同月新高、歷年單月第二高、年增67.2%；5月電子產品訂單372.4億美元，創歷年同月新高、歷年單月新高，年增61.2%。