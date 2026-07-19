聽新聞
0:00 / 0:00

6月外銷訂單可望連17紅 下半年續看好 全年接單挑戰1兆美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在21日發布6月外銷訂單金額統計。（路透）
經濟部將在21日發布6月外銷訂單金額統計。（路透）

經濟部將在21日發布6月外銷訂單金額統計。在全球AI需求仍強勁帶動下，經濟部預估6月外銷訂單金額達895億至915億美元，仍有望再衝破900億美元關卡，年增49.8%至53.1%，將呈連續第17個月正成長走勢。

經濟部預估，今年第2季接單金額2,664億至2,684億美元，年增48.3%至49.5%；預測今年上半年接單4,983億至5,003億美元，年增49.1%至49.7%，表現非常亮眼。

經濟部表示，今年上半年接單「淡季不淡」，今年下半年進入傳統接單旺季，「下半年持續看好」，AI需求仍旺，消費新品上市，只要全球經濟穩定，預估今年全年接單有機會破1兆美元。

經濟部官員分析，AI接單動能仍佳，今年來全球經濟成長沒那麼好，惟台灣AI供應鏈表現強勁，主要是目前在AI使用者都是上游廠商，像雲端服務供應商（CSP），積極搶建AI基礎建設，未來才會下放到使用端或消費端，因此，這波AI動能強勁與消費端沒有直接關係，儘管中東戰爭推升通膨影響消費，這對AI供應鏈也沒有影響。

官員表示，AI部分產品相繼調漲，包括伺服器、記憶體價格上漲，也帶動電子產業接單金額水漲船高。他認為，AI訂單旺也有價格因素影響，但AI動能主要還是在於量的成長，「訂單都是持續在高成長」。

官員表示，下半年進入傳統接單旺季，表現會優於上半年，一方面AI需求旺到年底，接著AI應用也會落地到消費端，美國已有大廠要推出AI PC，下半年要量產；另方面還有電子產品消費新品上市等，若全球經濟穩定，可望支撐消費，傳產接單也有望跟進，均將推升我國接單動能。若以上半年接單接近5,000億美元，下半年表現更好情況下，今年全年有機會接單將破1兆美元。

據經濟部統計，今年5月外銷訂單金額為894.8億美元，創歷年同月新高，歷年單月第二高，年增47.2%。其中，受惠AI浪潮，5月資訊通信產品接單323.7億美元，創歷年同月新高、歷年單月第二高、年增67.2%；5月電子產品訂單372.4億美元，創歷年同月新高、歷年單月新高，年增61.2%。

經濟部 供應鏈 外銷訂單

延伸閱讀

台股AI供應鏈仍扮市場主旋律 009804每單位配息1.53元

萬綠叢中一點紅！記憶體股全倒 宇瞻逆勢獨漲「關鍵曝光」

決定下半年台股多空！小童拆解台積電（2330）法說會「三大指標」：表現好還不夠

華碩拓展商用版圖

相關新聞

石油進口結構轉向 台灣改買美原油帶來新挑戰

美伊戰爭二月廿八日開打迄今已有五個半月，荷莫茲海峽除了短暫停火時恢復通行外，大多數時間處於關閉狀態，中東原油外運受阻，台灣改向其他國家採購原油，其中以美國為最大宗。統計開戰後的三月至五月，美國原油占台灣進口比重從去年同期的百分之卅二拉高至百分之四十三，沙烏地阿拉伯原油占比則從百分之廿九降至百分之廿一，台灣原油採購結構已明顯轉向美國。

6月外銷訂單可望連17紅 下半年續看好 全年接單挑戰1兆美元

經濟部將在21日發布6月外銷訂單金額統計。在全球AI需求仍強勁帶動下，經濟部預估6月外銷訂單金額達895億至915億美元，仍有望再衝破900億美元關卡，年增49.8%至53.1%，將呈連續第17個月正成長走勢。

紅海航線若中斷 專家估油價不會飆200美元

美伊和談不成，軍事衝突又升溫，不僅波斯灣荷莫茲海峽航運被阻，更有伊朗支持的葉門武裝團體，做好封鎖紅海曼德海峽的準備，揚言讓油價漲到兩百美元。不過，分析師表示，若紅海航線也受阻，油價可能進一步走高，但不致漲至兩百美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。