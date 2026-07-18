AI半導體助攻！台中逆勢成長工廠登記近2萬家 6都第一

AI、半導體供應鏈強勢發展，帶動台中製造業訂單需求增加。台中市經發局統計，截至今年6月底，工廠登記達1萬9778家，總家數穩居六都第一，2019以來的新增工廠家數也居全國之冠，顯示台中產業無懼國際關稅與匯率衝擊，展現強勁韌性。

經發局指出，市長盧秀燕上任以來，台中產業發展動能強勁，分析工廠產業類別，以金屬製品製造業共7225家最多，其次為機械設備製造業4485家、塑膠製品製造業1624 家。地理分布以太平區2834家最多，其次是大里區2071家、神岡區1993家，以及豐原區1539家。

經發局分析，2019年1月至今年6月底，以金屬製品製造業增加最多，整體市場需求表現強勁。其動能主要來自於電子半導體先進製程擴廠、運輸工具（含車用電子）產能提升，以及航太產業零組件需求持續增長，帶動金屬製品產業朝高值化、精密化發展，進而擴大設廠需求以充實製造業產能。

經發局說明，整體而言，雖受關稅及匯率影響傳統產業發展略有波折，但近年因AI、半導體產業市場發展，帶動上下游產業製造生產需求強烈，國外市場訂單需求增加。今年上半年，包含萬潤科技、全鑫精密工業、大立光、碩頂精密工業、恆豐國際電子、熠承智能科技、鴻勁精密等指標大廠皆陸續設立新廠，以滿足國際市場的強勁訂單需求。