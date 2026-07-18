無畏關稅及匯率衝擊 台中工廠登記家數逆勢成長達六都第一

AI、半導體供應鏈強勢發展，帶動台中製造業訂單需求增加，台中工廠登記家數持續攀升。台中市政府經發局表示，截至今年6月底，工廠登記家數已達1萬9,778家，不僅總家數穩居六都第一，自108年以來的「新增工廠家數」亦高居全國之冠，顯現台中產業無懼國際關稅與匯率衝擊，展現強勁韌性。

經發局表示，自盧市長上任以來，108年台中工廠登記家數為1萬9,202家，今年6月底則成長至1萬9,778家。分析台中工廠產業類別，金屬製品製造業共7,225家，占比36.53%最高；其次為機械設備製造業4,485家，占22.68%；塑膠製品製造業1,624家，占8.21%。地理分布則以太平區的2,834家最多，其次依序為大里區2,071家、神岡區1,993家及豐原區1,539家。

經發局指出，自108年1月至今年6月底止，以金屬製品製造業增加最多，整體市場需求表現強勁。其動能主要來自於電子半導體先進製程擴廠、運輸工具（含車用電子）產能提升，以及航太產業零組件需求持續增長，帶動金屬製品產業朝高值化、精密化發展，進而擴大設廠需求以充實製造業產能。

經發局說明，整體而言，雖受關稅及匯率影響傳統產業發展略有波折，但近年因AI、半導體產業市場發展，帶動上下游產業製造生產需求強烈，國外市場訂單需求增加。

今年上半年，包含萬潤科技（6187）、全鑫精密工業、大立光（3008）、碩頂精密工業、恆豐國際電子、熠承智能科技、鴻勁精密（7769）等指標大廠皆陸續設立新廠，以滿足國際市場的強勁訂單需求。