大手牽小手、認識再生能源 能源署「多元綠能主題展」熱鬧登場

為了讓民眾更認識再生能源及響應全球淨零趨勢，經濟部能源署與國立自然科學博物館攜手合作，特舉辦「多元綠能主題展」於18日熱鬧開幕。活動現場展開一系列精采的舞台表演與再生能源闖關體驗，吸引許多大小朋友熱情參與。透過寓教於樂的互動，將生硬的綠能科普知識轉化為活潑有趣的體驗，讓綠能教育在歡笑聲中向下扎根。

能源署署長吳志偉於致詞時表示，再生能源是潔淨的能源，有助減緩全球暖化及降低空氣污染，而且臺灣能源高度進口，使用再生能源可以降低進口能源的依賴，所以政府積極推動太陽光電及離岸風電的設置，讓我們增加更多乾淨的再生能源使用，也同時能提高臺灣的能源韌性。

能源署表示，為持續深化社會大眾對再生能源的理解，辦理「多元綠能主題展」，自7月18日起至9月27日止於科博館展出，展覽亮點包含「綠色能源我的家園」繪畫比賽得獎作品、再生能源科普知識、再生能源互動道具，另規劃現場DIY手作活動以激發孩子的創造力，更增進親子互動與合作默契。

開幕現場規劃豐富活動與民眾互動，包含趣味闖關、再生能源造型氣球秀、小丑馬戲特技表演及MOMO家族的哥哥姊姊等帶動全場氣氛。此外，能源署超人氣吉祥物「阿能G」與科博館的明星「百合」、「布比」也驚喜現身，吸引大小朋友爭相合影。展區內洋溢著溫馨歡樂的氛圍，讓孩子們在沿路闖關、拍照的過程中，輕鬆汲取綠能新知。

能源署強調，推動能源轉型需要全民的共同響應，未來將持續透過更多貼近生活的創新活動或多元平台，將淨零永續的觀念融入日常。能源署誠摯邀請大眾一起加入支持綠能行動，攜手為臺灣打造乾淨永續的家園。