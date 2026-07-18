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持續創造更優質產業發展環境 卓揆：中小微企升級條例草案進行中

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院長卓榮泰18日出席「全國創新創業總會新北辦公室」開幕式時表示，政府目前正緊鑼密鼓進行《中小微企業轉型升級發展條例》法制作業，希望相關部會與新創總會加強溝通，務求讓業界意見納入草案之中，以符合實際需求；同時也期待9月送交立法院審議後，新創總會會員能發揮影響力，向立法委員積極表達業界需求。未來該條例通過後，將與《產業創新條例》相輔相成，創造比現行更優質的產業發展環境，全力協助新創產業持續壯大。

卓榮泰表示，臺灣已是國際公認的智慧島與科技島，不僅半導體製造技術領先，行政院2026年更提出「AI新十大建設推動方案」，預計4年投入1,300億元，透過百工百業智慧應用，並全力發展矽光子、量子、無人載具及機器人等關鍵技術，逐一落實算力建設、主權AI、人才培育及資金籌措等面向，進一步打造「全民智慧生活圈」目標。

卓榮泰強調，政府在追求高科技領先的同時，也同等重視中小微企業。他回憶2024年5月20日上任後，看到經濟部初期規劃「中小微企業多元振興發展計畫」預算編列約50億元，當時他認為「後面加個零都不夠」。有鑑於此，賴清德總統日前已宣布未來8年將加碼投入1,000億元，全力協助中小微企業轉型升級，「不僅後面加個零，更乘以2」，若再加上每年既有預算，預估每年將投入逾200億元。

卓榮泰說明，中小微企業涵蓋範圍廣泛，全國將近171萬家，就業人口近千萬，其中八成為服務業，包括傳統工廠、商家、商圈、夜市、傳統市場、農企及觀光產業等；同時，此次《中小微企業轉型升級發展條例》草案，也將全國逾1萬家新創公司納入其中。未來將提供金融支持、租稅優惠、研發補助、人才培育及設備汰舊換新等措施，協助商圈與市場翻新，打造嶄新街容市貌，以促進國內觀光產業發展。

卓院長表示，新創產業性質特殊，在早期資金籌措、技術交流及通路開拓等方面皆面臨挑戰，因此現行《產業創新條例》已提供新創事業較一般企業更多優惠，未來如有《中小微企業轉型升級發展條例》加持，將能獲得更全面的協助。卓院長強調，政府推動《中小微企業轉型升級發展條例》的目的，就是希望協助微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創產業「拔尖」，進而能從中培養旗艦新創公司，成為下一座護國神山。

卓榮泰 行政院長 創業

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