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純舊制勞工開放自提退休金 QA一次看

中央社／ 記者吳欣紜台北18日電
純舊制勞工可以自提退休金等新制上路。聯合報系資料照
純舊制勞工可以自提退休金等新制上路。聯合報系資料照

純舊制勞工可以自提退休金等新制上路，讓舊制勞工的退休金能再增加，何謂純舊制勞工、如何自提退休金及怎麼提前結存退休金至新制帳戶，中央社彙整相關資訊一次看。

純舊制勞工退休金有望「錢滾錢」，勞動部公告「勞工退休金條例施行細則」，開放純舊制勞工可自願提繳退休金，且符合退休要件的純舊制勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間也得經勞雇雙方合意，把提前結存的純舊制年資退休金存入新制的個人專戶，參與新制基金的投資運用。

誰能適用、如何申請自提退休金、提前結存舊制年資退休金到新制帳戶，中央社彙整相關QA。

Q：什麼是純舊制勞工？誰可以適用？目前人數有多人？

A：只要是民國94年7月1日前已受僱，且選擇繼續適用勞退舊制的勞工 （純舊制勞工）可參加勞退新制的自願提繳；目前人數約11.5萬人。

Q：何謂自願提繳退休金？舊制勞工該如何申請？

A：純舊制勞工在職期間，向雇主表明「自願提繳」退休金，可申請開立勞工個人退休金專戶，參與新制勞退基金收益分配。

Q：純舊制勞工自提的退休金該怎麼計算？自提有什麼好處？

A：純舊制勞工可以在每月工資6%的範圍內自願另行提繳退休金，而自願提繳的金額不計入提繳年度薪資所得課稅，且專戶內的退休金也能參與基金投資運用分配，且至少有「二年定期存款利率」的最低收益保證來「保底」。

Q：何謂提前結存舊制年資退休金？

A：當有新制勞退帳戶之後，若純舊制勞工自願提繳退休金且符合退休要件，就可以在勞動契約存續期間，且勞雇雙方合意的情況下，提前將依勞退舊制規定計算出來的退休金先行結算，並移入個人專戶繼續累積退休金。

Q：有結存舊制退休金跟沒有結存對於勞工退休金差異是否很大？

A：以一個目前年資30年（45個基數）、年齡55歲、月薪5萬元的製造業勞工為例，舊制退休金大約是新台幣225萬元，再持續工作10年、年滿65歲時候，即使薪資依經常性薪資平均年化成長率1.44%年年成長，退休金大約為255萬餘元。

假設這名勞工在55歲，開始自願提繳6%退休金、每月約提繳3036元，並且透過勞資雙方合意結存，把225萬元的舊制退休金放到新制專戶內，參加勞退新制基金的投資收益分配，等到他65歲時，在運用收益5%的假設下，新制專戶內累積的退休金，大概會有416萬餘元，相比255萬餘元明顯增加。

Q：純舊制勞工結算後會不會影響勞動契約或特別休假年資？

A：不會，此方案是希望讓純舊制勞工加入勞退新制的「自願提繳」來多累積退休金，純舊制勞工結存後，勞動契約並沒有終止，特休假仍應依勞動基準法規定，依照勞工工作年資核計，且「自受僱日起算」。

Q：純舊制提前結存後，雇主是否需要提繳新制勞工退休金？

A：不用，此方案是希望讓純舊制勞工加入勞退新制的「自願提繳」來多累積退休金，並沒有強制雇主結存後須為純舊制勞工提繳6%退休金。

Q：若結算提前結存退休金時，純舊制勞工還未滿45個基數的退休金，繼續工作累積的年資雇主是否仍須給付退休金？

A：如果結存的純舊制勞工退休金還未滿45個基數，因勞工繼續工作還是會繼續累積工作年資，雇主仍然必須提撥勞退舊制準備金。如勞工繼續工作，累積的年資，雇主仍須給付結算至退休時基數差額。

勞動部 退休金

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