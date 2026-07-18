新創總會新北辦公室今揭牌 卓揆：創造更優質發展環境 助新創產業壯大

行政院長卓榮泰今出席「全國創新創業總會新北辦公室」開幕式時表示，政府目前正緊鑼密鼓進行中小微企業轉型升級發展條例法制作業，希望相關部會與新創總會加強溝通，務求讓業界意見納入草案之中，以符合實際需求；同時他也期待9月送交立法院審議，新創總會會員能發揮影響力，向立委積極表達業界需求。他期盼條例未來通過後，將與產業創新條例相輔相成，創造比現行更優質的產業發展環境，全力協助新創產業持續壯大。

卓榮泰指出，今天開幕儀式相當別緻，場地雖非戶外空間，但新創總會仍請來舞獅開場表演，祥獅一躍而起、頂天立地，象徵未來新創總會定能開天闢地、開創新天地，成為技術、資金及人才匯聚之處。卓也肯定新創總會成立50多年來的努力付出，才獲致今日如此成就，行政團隊皆同感榮幸。

卓表示，台灣已是國際公認的智慧島與科技島，不僅半導體製造技術領先，行政院今年更提出「AI新十大建設推動方案」，預計4年投入1300億元，透過百工百業智慧應用，並全力發展矽光子、量子、無人載具及機器人等關鍵技術，逐一落實算力建設、主權AI、人才培育及資金籌措等面向，進一步打造「全民智慧生活圈」目標。

卓指出，在全體國人共同努力下，台灣去年經濟成長率達8.76%，瑞士洛桑管理學院（IMD）日前公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣全球競爭力由去年第6名提升至今年第4名，其中「經濟表現」指標名次更是顯著提升，一舉由第10名躍升至第5名。此一成就讓全世界看重台灣，並視台灣為可信賴的國家及產業合作夥伴。

卓強調，政府在追求高科技領先的同時，也同等重視中小微企業。他回憶2024年5月20日上任後，看到經濟部初期規畫「中小微企業多元振興發展計畫」預算編列約50億元，當時他認為「後面加個零都不夠」。有鑑於此，賴清德總統日前已宣布未來8年將加碼投入1000億元，全力協助中小微企業轉型升級，「不僅後面加個零，更乘以2」，若再加上每年既有預算，預估每年將投入逾200億元。

卓指出，中小微企業涵蓋範圍廣泛，全國將近171萬家，就業人口近千萬，其中8成為服務業，包括傳統工廠、商家、商圈、夜市、傳統市場、農企及觀光產業等；同時，中小微企業轉型升級發展條例草案，也將全國逾1萬家新創公司納入其中。未來將提供金融支持、租稅優惠、研發補助、人才培育及設備汰舊換新等措施，協助商圈與市場翻新，打造嶄新街容市貌，以促進國內觀光產業發展。

卓表示，新創產業性質特殊，在早期資金籌措、技術交流及通路開拓等方面皆面臨挑戰，因此現行產業創新條例已提供新創事業較一般企業更多優惠，未來如有中小微企業轉型升級發展條例加持，將能獲得更全面的協助。他強調，政府推動中小微企業轉型升級發展條例的目的，就是希望協助微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創產業「拔尖」，進而能從中培養旗艦新創公司，成為下一座護國神山。

卓榮泰隨後與總統府資政沈榮津、行政院發言人李慧芝、外交部長林佳龍、僑務委員會委員長徐佳青、經濟部次長何晉滄、國家發展委員會副主委詹方冠及新創總會長邱銘乾等人一同拉下紅布，完成揭牌儀式並合影留念，場面十分熱絡。

新創總會新北辦公室今揭牌，行政院長卓榮泰說，創造更優質發展環境，協助新創產業壯大。圖／行政院提供

新創總會新北辦公室今揭牌，行政院長卓榮泰說，創造更優質發展環境，協助新創產業壯大。圖／行政院提供