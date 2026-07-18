搶先布局高階研發人才 研發替代役8月3日起開放企業申請員額

為協助國內產業及研究機構延攬優秀研發人才，內政部18日表示，預計於8月3日上午9時起至8月31日下午5時止，受理用人單位申請116年度研發替代役員額。內政部表示，研發替代役制度自2008年實施至今，已累計協助超過5萬名碩、博士人才投入研發第一線，退役後留任原單位比例高達七成，展現制度在促進高階人才穩定就業與協助產業技術升級的成效。

內政部表示，研發替代役已成為產業及研究機構延攬高階研發人才的重要管道，近來每年均有超過4,000人報名甄選。制度實施至今，研發替代役已累計投入1,852家用人單位，累積發表逾1萬篇專業論文，取得高達6,346件專利。

內政部說明，研發替代役制度適用領域涵蓋半導體、人工智慧、資通訊、電子、生醫、機械、航太、智慧製造等22個重點產業，也包括政府研究機構、大專校院等研發單位，提供青年研發人才多元發展機會，持續為臺灣產業創新及科技發展注入新動能。

內政部提醒， 116年度研發替代役用人單位員額申請，採線上報名及資料繳件方式辦理，申請單位應於受理期間內至「內政部研發替代役資訊管理系統」完成報名、繳費及資料送件，相關作業規定可於該系統查詢，或洽服務專線（02）2576-2070、2576-2071。至於116年度研發替代役役男甄選作業，預計於116年2月至6月間受理申請，有意投入研發替代役服役者可留意後續甄選資訊。