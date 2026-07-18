憲判「大老婆的復仇」修法卡半年 政委葉俊顯挨批監管不周

憲法法庭判決「遺產及贈與稅法」部分違憲，諭令兩年內修法，期限僅剩3個多月。立法院財政委員會下周將排審相關草案，行政院卻仍未函送政院版。國民黨立委李彥秀批評，財政部早已送案到行政院，修法卻一延再延，凸顯行政機關怠惰，她並質疑業管政委葉俊顯監管不周。

李彥秀表示，許多家庭在資產傳承過程時都會發生衝突與掙扎，造成家族徹底撕裂甚至對簿公堂，其中又以「大老婆的復仇」最受到關注與爭議。這是指當被繼承人臨終前將財產轉移給配偶或特定子女，而繼承人集體拋棄繼承，原本的鉅額遺產稅，全數落在沒有實際分配到遺產的繼承人身上，「財產拿走，稅單留給他人」對「賦稅公平」原則造成極大的傷害，更違反了量能課稅原則。

李彥秀表示，憲法法庭在2024年10月28日就此類因擬制遺產計算導致遺產稅課徵有疑義的兩件案例判決「部分違憲」（民國113年憲判字第11號判決），並諭令應於判決公告之日起2年內（即2026年10月28日前）檢討修正遺產及贈與稅法相關規定。

李彥秀指出，為因應憲法判決，財政部在判決公告近9個月後、即去年7月28日才發布「擬制遺產作業處理原則」，內容與其後預告的修法方向一致，適用範圍可回溯至判決公告之日（2024年10月28日）；但正式的遺產及贈與稅法部分條文修正草案，直到今年1月22日才辦理預告，2月下旬預告期滿後陳報行政院，至今行政院院會卻遲未通過、未函送立法院。眼看立法院財政委員會下週即將排案審查，行政院版草案仍付之闕如，違憲條文長期僅以行政命令權宜處理，包括財政部、業管政委及行政院均難辭怠惰失職之責。

李彥秀認為，新法修正涉及「擬制遺產稅負追討困難」、「配偶剩餘財產分配與贈與的衝突」以及「實物抵繳的權責界定」等三大核心爭議點，引發社會各界拉鋸與疑慮，但是憲法法庭在2024年已經給予兩年的緩衝「日落條款」，行政機關缺乏積極任事的態度，才讓修法進度一延再延，只能長期依賴「擬制遺產作業處理原則」支應、迴避無法可用的衝擊。

李彥秀說，距離2026年10月28日修法大限僅剩3個多月，業管政委葉俊顯早在去年8月就職，財政部也早已送案到行政院。修法延宕不僅凸顯行政機關的輕忽怠惰，政委更有監管不周的疑慮。