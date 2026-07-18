快訊

短延時強降雨來了 14縣市大雨特報「影響時間到晚上」

稱沒蓋牌！卓揆：23批問題油「下周一提檢驗報告」 食安修法下周四提出

巴紐片面宣布關閉我代表處 美國務院：北京對台恫嚇又一例

聽新聞
0:00 / 0:00

憲判「大老婆的復仇」修法卡半年 政委葉俊顯挨批監管不周

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭判決「遺產及贈與稅法」部分違憲，諭令兩年內修法，期限僅剩3個多月。立法院財政委員會下周將排審相關草案，行政院卻仍未函送政院版。國民黨立委李彥秀批評，財政部早已送案到行政院，修法卻一延再延，凸顯行政機關怠惰，她並質疑業管政委葉俊顯監管不周。

李彥秀表示，許多家庭在資產傳承過程時都會發生衝突與掙扎，造成家族徹底撕裂甚至對簿公堂，其中又以「大老婆的復仇」最受到關注與爭議。這是指當被繼承人臨終前將財產轉移給配偶或特定子女，而繼承人集體拋棄繼承，原本的鉅額遺產稅，全數落在沒有實際分配到遺產的繼承人身上，「財產拿走，稅單留給他人」對「賦稅公平」原則造成極大的傷害，更違反了量能課稅原則。

李彥秀表示，憲法法庭在2024年10月28日就此類因擬制遺產計算導致遺產稅課徵有疑義的兩件案例判決「部分違憲」（民國113年憲判字第11號判決），並諭令應於判決公告之日起2年內（即2026年10月28日前）檢討修正遺產及贈與稅法相關規定。

李彥秀指出，為因應憲法判決，財政部在判決公告近9個月後、即去年7月28日才發布「擬制遺產作業處理原則」，內容與其後預告的修法方向一致，適用範圍可回溯至判決公告之日（2024年10月28日）；但正式的遺產及贈與稅法部分條文修正草案，直到今年1月22日才辦理預告，2月下旬預告期滿後陳報行政院，至今行政院院會卻遲未通過、未函送立法院。眼看立法院財政委員會下週即將排案審查，行政院版草案仍付之闕如，違憲條文長期僅以行政命令權宜處理，包括財政部、業管政委及行政院均難辭怠惰失職之責。

李彥秀認為，新法修正涉及「擬制遺產稅負追討困難」、「配偶剩餘財產分配與贈與的衝突」以及「實物抵繳的權責界定」等三大核心爭議點，引發社會各界拉鋸與疑慮，但是憲法法庭在2024年已經給予兩年的緩衝「日落條款」，行政機關缺乏積極任事的態度，才讓修法進度一延再延，只能長期依賴「擬制遺產作業處理原則」支應、迴避無法可用的衝擊。

李彥秀說，距離2026年10月28日修法大限僅剩3個多月，業管政委葉俊顯早在去年8月就職，財政部也早已送案到行政院。修法延宕不僅凸顯行政機關的輕忽怠惰，政委更有監管不周的疑慮。

劉鏡清 李彥秀 贈與稅

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思803》遺囑人分配遺產…信託不是萬能 專家：沒有正確設計一切白費

立院初審所得稅法 未成年子女免稅額加碼保留送協商

游盈隆：審查立院交付公投 須符重大政策創制複決

女兒先墊84萬幫爸爸辦後事 分遺產前能先拿回嗎？法院這樣判

相關新聞

強化監理 金管會有意推獨董調查權

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

陳祖培掌國泰世華銀 提三改革

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任外部獨董事件過後，陳祖培回鍋接任國泰世華銀行董座，昨日首度以新任董座身分對外談話，坦言自己離開銀行已經一段時間，會努力履行董事長職責。重要的是把成績做出來，讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」。

遺贈稅法違憲修法期限只剩3個月 李彥秀批劉鏡清監管不周

憲法法庭判決「遺產及贈與稅法」部分違憲，諭令兩年內修法，期限僅剩3個多月。立法院財政委員會下周將排審相關草案，行政院卻仍未函送政院版。國民黨立委李彥秀批評，財政部早已送案到行政院，修法卻一延再延，凸顯行政機關怠惰，她並質疑業管政委劉鏡清監管不周。

陳祖培掌國泰世華 強化風控 強調首要任務是做好內稽、內控

國泰世華銀行董事長陳祖培昨（17）日走馬上任，他在上任首日提及，首要任務是強化內部稽核、內部控制及風險管理，將配合金控邀請外部顧問全面檢視制度，希望持續提升公司治理品質，「目標是朝第一名的方向邁進。」

國泰世華銀董座陳祖培 溫和穩健 重視責任感

國泰世華銀行新任董事長陳祖培回鍋掌舵，曾與陳祖培共事多年的國泰世華銀行總經理鄧崇儀形容，陳祖培對於銀行有深厚的情感，「他是一位非常資深的銀行家，在國泰服務多年，對集團有一份深厚情感，願意第一時間站上第一線，代表他重視責任感。」

金管會座談聚焦協助金融監理 銀行獨董賦能 強化調查權

金管會銀行局昨（17）日召集80餘位本國銀行獨立董事舉行座談，會中聚焦獨董行使調查權協助金融監理，據了解，銀行局將賦予獨董在重大財務決策、關係人交易或吹哨人檢舉高層案時，可調閱文件、訪談相關人，或聘請會計師、律師等外部專家協助調查，費用將由銀行負擔，為獨董實質賦能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。