強化監理 金管會有意推獨董調查權

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

所謂的「經營決策引發疑慮」，據了解，銀行局希望獨董予以協助調查經營面疑慮，例如，銀行要併購或是作重大投資時，是否有妥適的內部評估、決策過程如何。這裡所指的投資，不僅指策略性投資，也包括財務投資，舉凡對金融同業的併購，或是金融科技產業、不動產投資等都包括在內，財務投資則包括了股債或其他金融商品投資。

此外，銀行連續發生違反誠信經營的情況，例如，銀行出現詐騙「內鬼」，或是不當銷售金融商品，尤其並非單一個案，而是積少成多，進而引發了系統性風險疑慮，銀行局也希望獨董能進一步了解銀行內控與風管機制。

獨董建議 參考荷蘭作法

據了解，昨日會議中有不少獨董針對「如何建立框架與方法」提出疑問，也有獨董建議，應仿照荷蘭央行作法，將董事會定位為有效的觀察者和挑戰者，並提出可仿照荷蘭央行透過組織心理學及行為科學家組成團隊，去觀察董事會的監理風險。

銀行局今年二月十三日已透過銀行公會發函各銀行，要求獨董對於重大財務決議、關係人交易、誠信經營等，能給予銀行局專業意見與補充說明。

銀行局昨日在會中亦強調，過去只由銀行經營部門去查核，但會面臨位階不夠及利害衝突等問題，現在希望獨董能進一步調查，以補強不足的層面；同時，也要求銀行必須配合獨董需求，由公司出資請會計師或律師等外部專家一起來調查。

涉民刑事 會由司法介入

對此，也有不少獨董擔心調查後的「責任歸屬」問題，尤其，若調查結果涉及民、刑事責任，也不是獨董能承擔的。

對此，銀行局回應，個案若有民、刑事問題，會由司法進行調查，金管會則是希望獨董可從行政層面著手，協助金融監理調查。

金管會去年十一月先召集金控獨董開會，而在本周五銀行局召集國銀獨董開會後，據了解，保險局、證期局後續也會分別再找保險公司和證期三業的獨董來開會。