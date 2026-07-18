聽新聞
0:00 / 0:00

強化監理 金管會有意推獨董調查權

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

所謂的「經營決策引發疑慮」，據了解，銀行局希望獨董予以協助調查經營面疑慮，例如，銀行要併購或是作重大投資時，是否有妥適的內部評估、決策過程如何。這裡所指的投資，不僅指策略性投資，也包括財務投資，舉凡對金融同業的併購，或是金融科技產業、不動產投資等都包括在內，財務投資則包括了股債或其他金融商品投資。

此外，銀行連續發生違反誠信經營的情況，例如，銀行出現詐騙「內鬼」，或是不當銷售金融商品，尤其並非單一個案，而是積少成多，進而引發了系統性風險疑慮，銀行局也希望獨董能進一步了解銀行內控與風管機制。

獨董建議 參考荷蘭作法

據了解，昨日會議中有不少獨董針對「如何建立框架與方法」提出疑問，也有獨董建議，應仿照荷蘭央行作法，將董事會定位為有效的觀察者和挑戰者，並提出可仿照荷蘭央行透過組織心理學及行為科學家組成團隊，去觀察董事會的監理風險。

銀行局今年二月十三日已透過銀行公會發函各銀行，要求獨董對於重大財務決議、關係人交易、誠信經營等，能給予銀行局專業意見與補充說明。

銀行局昨日在會中亦強調，過去只由銀行經營部門去查核，但會面臨位階不夠及利害衝突等問題，現在希望獨董能進一步調查，以補強不足的層面；同時，也要求銀行必須配合獨董需求，由公司出資請會計師或律師等外部專家一起來調查。

涉民刑事 會由司法介入

對此，也有不少獨董擔心調查後的「責任歸屬」問題，尤其，若調查結果涉及民、刑事責任，也不是獨董能承擔的。

對此，銀行局回應，個案若有民、刑事問題，會由司法進行調查，金管會則是希望獨董可從行政層面著手，協助金融監理調查。

金管會去年十一月先召集金控獨董開會，而在本周五銀行局召集國銀獨董開會後，據了解，保險局、證期局後續也會分別再找保險公司和證期三業的獨董來開會。

金管會 銀行局 銀行

延伸閱讀

金管會推獨董調查權 獨董憂實際能否落地？

金管會提升國銀獨董職權明確化 與會者表達認同

近百位國銀獨董17日首度集結 金管會祭三大治理題

銀行局邀國銀逾80位獨董座談聚焦二重點 指引預計年底前出爐

相關新聞

強化監理 金管會有意推獨董調查權

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

調查出爐 Pi錢包部分會員資料遭駭

Pi錢包（拍付國際）六月遭駭客組織Settra入侵，Pi錢包公布最新調查結果指出，本次外洩資料主要為內部員工日常作業檔案，絕大多數檔案不涉及個人隱私，但二○一九年與二○二二年的專案會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼也有外洩情況。針對受影響的名單，Pi錢包近期將陸續發出App推播訊息進行個別通知。

陳祖培掌國泰世華銀 提三改革

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任外部獨董事件過後，陳祖培回鍋接任國泰世華銀行董座，昨日首度以新任董座身分對外談話，坦言自己離開銀行已經一段時間，會努力履行董事長職責。重要的是把成績做出來，讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。