金管會座談聚焦協助金融監理 銀行獨董賦能 強化調查權

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會銀行局昨（17）日召集80餘位本國銀行獨立董事舉行座談，會中聚焦獨董行使調查權協助金融監理。 聯合報系資料照
金管會銀行局昨（17）日召集80餘位本國銀行獨立董事舉行座談，會中聚焦獨董行使調查權協助金融監理。 聯合報系資料照

金管會銀行局昨（17）日召集80餘位本國銀行獨立董事舉行座談，會中聚焦獨董行使調查權協助金融監理，據了解，銀行局將賦予獨董在重大財務決策、關係人交易或吹哨人檢舉高層案時，可調閱文件、訪談相關人，或聘請會計師、律師等外部專家協助調查，費用將由銀行負擔，為獨董實質賦能。

銀行局盼未來至少有二種情境，希望獨董協助監理機關調查，一是銀行高層在公司營運有違法、違規之嫌；其二，是雖然未涉及違法違規，但相關經營決策卻引發疑慮。不過，有獨董擔心資源有限，以及調查後的「責任歸屬」若涉及民刑事，恐非獨董所能承擔。

國銀獨董座談重點
國銀獨董座談重點

對此，銀行局回應，涉及民刑事問題，會由司法機關調查，金管會主要是希望獨董可從行政層面著手，協助金融監理調查。

昨天的會議是由銀行局長童振彰主持，有超過80位獨董出席，會中除討論獨董調查權外，也討論銀行業行為與文化管理、全齡金融。銀行局透露，已責成銀行公會研訂的《銀行業行為與文化管理指引》預計今年底前出爐。

銀行局表示，這次座談會延續去年底召開金控獨董座談會模式，會中首先關注建立銀行業行為與文化管理制度，由於近年國內外金融機構發生弊案，許多並非單純法令或制度缺失，而是源自人員行為及企業文化偏差，但光靠越來越綿密的法令規範，未必能完全防堵風險，因此希望從董事會及高階管理層開始，由上而下建立誠信文化。

銀行局表示，金管會已責成銀行公會研訂《銀行業行為與文化管理指引》，希望建立共同框架與原則，提供銀行董事會及高階管理階層遵循。

銀行局舉例，若一家銀行過度強調績效，只看員工銷售多少商品、吸收多少存款，容易讓員工為達成目標不擇手段，而產生偏差行為，因此未來企業文化應兼顧績效管理與員工關懷，降低高風險行為發生的可能。

座談會中，多位具有學者背景的獨董也從公司治理角度提出建議。有獨董指出，企業文化其實是公司治理最初的核心，隨著近年法令規範日益完備，更應重新回到文化治理本身。

另外，也有獨董分享荷蘭央行的經驗，建議透過組織心理學家及行為科學家組成團隊，觀察董事會運作及決策模式，從行為和文化面向辨識治理風險。銀行局表示，相關建議將交由銀行公會研議指引時參考。

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