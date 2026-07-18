銀行獨董賦能 經營層是否配合 待觀察

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會今年2月發布函令給銀行及金控有關獨立董事協助及調查作業程序，讓獨董在重大弊案或吹哨案件中，能扮演更積極的調查角色。昨（17）日舉辦的國銀獨董座談會中，部分獨董最關心的並非制度設計，而是未來真正啟動調查時，銀行或金控是否會完全配合。

銀行局表示，依現行作業程序，當涉及重大財務決策、關係人交易、高階主管檢舉或重大公司治理案件時，獨董可要求調閱文件、訪談相關人員、請稽核單位協助，必要時還可聘請律師、會計師等外部專家，相關費用均由金融機構負擔。

然而，有獨董提出疑問，雖然函令已要求銀行提供必要資源，但未來真正需要調查時，相關資源是否能制度化、經營團隊是否會全力配合，仍有待觀察。

銀行局坦言，這也是此次座談討論最多的實務問題之一。不過，制度自今年2月上路至今，尚未出現需要啟動獨董調查的個案，目前無法預判實際執行時是否會遭遇阻礙，金管會將考量實務上面臨的難題滾動式調整相關程序。

銀行局表示，此次座談主要是建立觀念交流，由於過去從未召集全體銀行獨董進行政策溝通，因此希望先建立共同認知。

金管會 金控 銀行局

延伸閱讀

金管會提升國銀獨董職權明確化 與會者表達認同

銀行局邀國銀逾80位獨董座談聚焦二重點 指引預計年底前出爐

國銀獨董會議 聚焦三大議題

陳祖培正式回鍋董座：要讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」

相關新聞

強化監理 金管會有意推獨董調查權

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

陳祖培掌國泰世華銀 提三改革

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任外部獨董事件過後，陳祖培回鍋接任國泰世華銀行董座，昨日首度以新任董座身分對外談話，坦言自己離開銀行已經一段時間，會努力履行董事長職責。重要的是把成績做出來，讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」。

陳祖培掌國泰世華 強化風控 強調首要任務是做好內稽、內控

國泰世華銀行董事長陳祖培昨（17）日走馬上任，他在上任首日提及，首要任務是強化內部稽核、內部控制及風險管理，將配合金控邀請外部顧問全面檢視制度，希望持續提升公司治理品質，「目標是朝第一名的方向邁進。」

國泰世華銀董座陳祖培 溫和穩健 重視責任感

國泰世華銀行新任董事長陳祖培回鍋掌舵，曾與陳祖培共事多年的國泰世華銀行總經理鄧崇儀形容，陳祖培對於銀行有深厚的情感，「他是一位非常資深的銀行家，在國泰服務多年，對集團有一份深厚情感，願意第一時間站上第一線，代表他重視責任感。」

金管會座談聚焦協助金融監理 銀行獨董賦能 強化調查權

金管會銀行局昨（17）日召集80餘位本國銀行獨立董事舉行座談，會中聚焦獨董行使調查權協助金融監理，據了解，銀行局將賦予獨董在重大財務決策、關係人交易或吹哨人檢舉高層案時，可調閱文件、訪談相關人，或聘請會計師、律師等外部專家協助調查，費用將由銀行負擔，為獨董實質賦能。

銀行獨董賦能 經營層是否配合 待觀察

金管會今年2月發布函令給銀行及金控有關獨立董事協助及調查作業程序，讓獨董在重大弊案或吹哨案件中，能扮演更積極的調查角色。昨（17）日舉辦的國銀獨董座談會中，部分獨董最關心的並非制度設計，而是未來真正啟動調查時，銀行或金控是否會完全配合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。