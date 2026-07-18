銀行獨董賦能 經營層是否配合 待觀察

金管會今年2月發布函令給銀行及金控有關獨立董事協助及調查作業程序，讓獨董在重大弊案或吹哨案件中，能扮演更積極的調查角色。昨（17）日舉辦的國銀獨董座談會中，部分獨董最關心的並非制度設計，而是未來真正啟動調查時，銀行或金控是否會完全配合。

銀行局表示，依現行作業程序，當涉及重大財務決策、關係人交易、高階主管檢舉或重大公司治理案件時，獨董可要求調閱文件、訪談相關人員、請稽核單位協助，必要時還可聘請律師、會計師等外部專家，相關費用均由金融機構負擔。

然而，有獨董提出疑問，雖然函令已要求銀行提供必要資源，但未來真正需要調查時，相關資源是否能制度化、經營團隊是否會全力配合，仍有待觀察。

銀行局坦言，這也是此次座談討論最多的實務問題之一。不過，制度自今年2月上路至今，尚未出現需要啟動獨董調查的個案，目前無法預判實際執行時是否會遭遇阻礙，金管會將考量實務上面臨的難題滾動式調整相關程序。

銀行局表示，此次座談主要是建立觀念交流，由於過去從未召集全體銀行獨董進行政策溝通，因此希望先建立共同認知。