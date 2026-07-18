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國泰世華銀董座陳祖培 溫和穩健 重視責任感

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰世華銀行新任董事長陳祖培回鍋掌舵，曾與陳祖培共事多年的國泰世華銀行總經理鄧崇儀形容，陳祖培對於銀行有深厚的情感，「他是一位非常資深的銀行家，在國泰服務多年，對集團有一份深厚情感，願意第一時間站上第一線，代表他重視責任感。」

鄧崇儀剛進銀行時，陳祖培就是董事，後來擔任董事長，更曾是他的主管。他提到，陳祖培一直都非常隨和，很少讓人感受到他過於嚴肅，或帶給人壓力，很少聽到他高分貝說話。

除了工作態度，陳祖培多年來維持良好體態也讓不少同事印象深刻。鄧崇儀透露，陳祖培多年來都有每天快走的習慣，而且「數十年如一日」，因此身體一直維持得很強健。

國泰世華銀行副總經理兼發言人傅伯昇則以三個詞形容這位新任董事長，專業、非常以風險為本、溫和，他也說陳祖培是一位非常穩健的領導者。

傅伯昇表示，陳祖培雖退休多年，但擔任國泰金控資深顧問期間，始終關注銀行業務，尤其是風險管理議題。每當銀行針對風控事項進行報告時，陳祖培都會提供許多專業建議，因此對目前銀行的營運狀況並不陌生。

國泰金控 陳祖培 銀行

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