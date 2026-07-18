陳祖培掌國泰世華 強化風控 強調首要任務是做好內稽、內控

國泰世華銀行董事長陳祖培昨（17）日走馬上任，他在上任首日提及，首要任務是強化內部稽核、內部控制及風險管理，將配合金控邀請外部顧問全面檢視制度，希望持續提升公司治理品質，「目標是朝第一名的方向邁進。」

國泰世華昨天召開董事會，推舉前董座陳祖培回任，即日起生效。現年83歲的陳祖培睽違九年重掌銀行董座，穩定軍心意味濃厚。

陳祖培表示，銀行不只是營利機構，更肩負管理客戶資產與存款的責任，內稽內控與風險管理是銀行經營最重要的基礎。他指出，金融業若要獲得客戶信任，不只是追求蠅頭小利，更重要的是做好風險控管，內稽內控一定要加強，風險控管也要更加分。

日前國泰金控（2882）總經理李長庚曾透露將委請外部顧問重新檢視集團的管理制度與流程設計，陳祖培說，希望藉由外部專業與內部改革同步推進，持續精進治理制度，讓國泰世華成為更值得信賴的金融品牌。國泰世華銀行總經理鄧崇儀則指出，外部顧問公司主要針對利害關係人及強化跨公司的串聯等全面檢視，銀行也將全力配合。

對於回鍋掌舵，陳祖培表示，集團多年來培養許多優秀人才，每一位都具備承擔重任的能力，自己只是因為待在銀行時間較久，希望將累積逾40年的銀行經驗與對產業的觀察，協助團隊持續精進，帶領國泰世華朝業界第一的目標努力。

至於如何朝目標努力，陳祖培表示，將會以企業金融、個人金融及財富管理等業務並重發展，至於數位金融，他認為，數位化只是手段，銀行仍應以提供優質商品及服務為核心，但無論發展何種業務，都必須建立在完善的內稽、內控與風險管理基礎上。

對於外界關注日前國泰世華銀行前董事長郭明鑑的「鐵拳事件」，陳祖培表示，不了解相關狀況，不便評論，但「一切事情都已經過去了，我們現在要重新出發。」他強調，國泰金控一向以最高道德標準要求高階管理層，未來也將持續朝此方向努力。

去年底銀行資產規模排名，前十大銀行分別為臺銀、中信銀、合庫銀、國泰世華銀、一銀、兆豐銀、北富銀、玉山銀、華南銀及土銀。