藍委質疑無人機採購案涉介入 經部：絕無循私或私人推薦

針對外界質疑國防部無人機及無人機防禦系統採購案涉不當介入，經濟部今天澄清，軍用商規無人機及無人機防禦系統廠商均由跨部會成立的遴選指導小組，依公平、公正、公開程序辦理，並將符合資格業者名單提供國防部作為後續推動參考，最終仍須通過國防部驗證及驗收，絕無循私或以私人關係推薦情形。

國民黨立委王鴻薇日前指出，陸軍「無人機反制系統」採購案的廠商創未來複驗不及格，要求國防部應立刻解約，且推薦廠商給國防部的人，為時任經濟部長、顧立雄太太王美花。對此，國防部長顧立雄昨天表示，這些都是莫須有的指控，他認為王鴻薇可能把兩個案子混在一起。

經濟部今天晚間透過新聞稿表示，國家基於安全考量，有發展無人機戰略的必要，若國內業者具備自主製造能力，不僅有助產業發展，也是提升國家安全韌性的重要一環，呼籲外界勿因政治攻防造成業者寒蟬效應，傷害台灣安全及無人機產業發展。

經濟部指出，2022年公布「無人機防禦系統整合主導廠商遴選作業要點申請須知」後，由國科會、國防部、經濟部及國家中山科學研究院共同成立「軍用商規無人機及無人機防禦系統遴選作業指導小組」，將國防作戰需求轉換為產品規格，並依國防部需求盤點國內具備相關技術及系統整合能力的業者。

經濟部表示，無人機防禦系統整合主導廠商申請於2023年1月19日截止，共有7家業者提出申請，經遴選後，於同年3月選出創未來科技等4家業者為系統整合主導廠商，並將結果提供國防部作為委託研究、系統測試驗證及後續評估作業的參考。

經濟部說明，當時獲推薦的4家業者皆經公平、公正、公開程序產生，沒有循私或私人關係推薦情形；此外，經由跨部會遴選指導小組，也已評選出符合資格的軍用商規無人機9家廠商及無人機防禦系統4家廠商，提供國防部參考，後續選商及採購均由國防部依國軍需求及相關法規辦理，經濟部尊重國防部權責。

經濟部並表示，業者即使獲推薦，仍須通過國防部驗證及驗收，才能進入正式採購程序，並非取得推薦資格即可直接承攬採購案。

談及產業發展，經濟部表示，政府近年提前布局無人機產業，帶動台灣無人機出口快速成長，整機出口值已由2024年的441萬美元，大幅攀升至2026年上半年2.12億美元，成長近100倍，成果來自產官學研共同努力，希望各界勿因政治口水影響產業發展及國際布局。

經濟部強調，無人機已是台灣近年成長最快的產業之一，國內穩定訂單及製造能量是業者拓展海外市場的重要基礎，未來將持續配合行政院政策，推動無人機及反制系統產業發展，強化國內供應鏈能量與產業競爭力。