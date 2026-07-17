防營造業高溫熱危害 勞長洪申翰赴工地視察

近年極端高溫已逐漸成為夏季常態，高氣溫作業已成為職場安全的重要議題。勞動部職安署17日於台15線竹圍大橋改建工程工地舉辦「115年營造業熱危害及科技減災觀摩會」，勞動部洪申翰部長親自出席，實地了解現場熱危害防護措施，也親身體驗烈日下鋼筋綁紮作業，慰勉第一線勞工辛苦，並呼籲公私部門攜手強化熱危害預防及智慧防災。

洪申翰表示，面對極端氣候帶來的高溫挑戰，熱危害預防已是保障勞工健康不可或缺的重要工作，勞動部除持續透過檢查以及「熱危害改善追蹤查核」機制督促事業單位落實高氣溫作業防護措施外，也成立單一受理窗口與線上平台，更簡便的提供小微型企業降溫設施、設備以及熱防護具等補助資源，協助小微型企業及勞工提升熱危害防護能力。

另外，近期修正的職業安全衛生法相關規定已經在7月1日上路，高氣溫作業風險是承攬安全管理事項之一，原事業單位(上包商)及承攬廠商應共同辨識高溫作業風險、落實防護措施，讓熱危害預防不再只是第一線勞工的責任，而是雇主及各級承攬廠商一起應負起的法定責任。

此次觀摩會特別選在營造工程施工現場辦理，由億東營造公司展示橋面作業區遮陽設施、休息區、飲水補給及個人防護等防暑措施，並分享施工現場熱危害管理經驗，同時也模擬勞工發生熱危害事故的緊急應變實務演練，從發現勞工疑似出現熱疾病症狀後，立即通報、適當處置及緊急送醫等應變流程，讓與會人員實地了解事故發生時的正確處置程序。

此外，現場也展示熱危害智慧監測、智慧降溫設備及影像煙火偵測等智慧防災技術，透過即時監測、風險預警及數位管理，協助事業單位及早辨識風險、提升管理效能，朝智慧防災、精準防災方向邁進。洪申翰期勉與會事業單位，透過本次觀摩交流，將現場展示的熱危害防護措施及科技減災作法真正落實到工作場所，提升高風險作業安全管理效能。

職安署表示，高氣溫作業危害具有高度可預防性，只要事前做好風險評估，落實遮陽、降溫、補充飲水、適當休息及工作調整等措施，並善用智慧科技輔助管理，即可有效降低熱疾病及職業災害風險。未來將持續透過法規制度、教育宣導、監督檢查及科技應用，攜手產業提升熱危害預防能力，打造更安全、健康且具韌性的工作環境。