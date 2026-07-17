快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

防營造業高溫熱危害 勞長洪申翰赴工地視察

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

近年極端高溫已逐漸成為夏季常態，高氣溫作業已成為職場安全的重要議題。勞動部職安署17日於台15線竹圍大橋改建工程工地舉辦「115年營造業熱危害及科技減災觀摩會」，勞動部洪申翰部長親自出席，實地了解現場熱危害防護措施，也親身體驗烈日下鋼筋綁紮作業，慰勉第一線勞工辛苦，並呼籲公私部門攜手強化熱危害預防及智慧防災。

洪申翰表示，面對極端氣候帶來的高溫挑戰，熱危害預防已是保障勞工健康不可或缺的重要工作，勞動部除持續透過檢查以及「熱危害改善追蹤查核」機制督促事業單位落實高氣溫作業防護措施外，也成立單一受理窗口與線上平台，更簡便的提供小微型企業降溫設施、設備以及熱防護具等補助資源，協助小微型企業及勞工提升熱危害防護能力。

另外，近期修正的職業安全衛生法相關規定已經在7月1日上路，高氣溫作業風險是承攬安全管理事項之一，原事業單位(上包商)及承攬廠商應共同辨識高溫作業風險、落實防護措施，讓熱危害預防不再只是第一線勞工的責任，而是雇主及各級承攬廠商一起應負起的法定責任。

此次觀摩會特別選在營造工程施工現場辦理，由億東營造公司展示橋面作業區遮陽設施、休息區、飲水補給及個人防護等防暑措施，並分享施工現場熱危害管理經驗，同時也模擬勞工發生熱危害事故的緊急應變實務演練，從發現勞工疑似出現熱疾病症狀後，立即通報、適當處置及緊急送醫等應變流程，讓與會人員實地了解事故發生時的正確處置程序。

此外，現場也展示熱危害智慧監測、智慧降溫設備及影像煙火偵測等智慧防災技術，透過即時監測、風險預警及數位管理，協助事業單位及早辨識風險、提升管理效能，朝智慧防災、精準防災方向邁進。洪申翰期勉與會事業單位，透過本次觀摩交流，將現場展示的熱危害防護措施及科技減災作法真正落實到工作場所，提升高風險作業安全管理效能。

職安署表示，高氣溫作業危害具有高度可預防性，只要事前做好風險評估，落實遮陽、降溫、補充飲水、適當休息及工作調整等措施，並善用智慧科技輔助管理，即可有效降低熱疾病及職業災害風險。未來將持續透過法規制度、教育宣導、監督檢查及科技應用，攜手產業提升熱危害預防能力，打造更安全、健康且具韌性的工作環境。

勞動部 高溫 洪申翰

延伸閱讀

熱爆！勞動部補助戶外工作風扇衣、冰背心 7月底可望開放第二波申請

高雄某水泥廠清潔滾輪釀工安意外 雇主涉違職安法

紐約熱浪+野火霧霾 市府預警暑害、空汙促減少外出

回響／小三通「水客」亂象多 航港局祭鐵腕：嚴查超重行李、貨物

相關新聞

豪砸45.2億元 新應材龍潭建新廠與實驗室

投資台灣事務所17日通過六家企業擴大投資台灣。其中，半導體特用化學材料大廠新應材第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，規劃於龍潭科學園區投資約45.2億元，興建智慧化工廠與實驗室，強化研發資源整合並提升營運管理效率。目前後續仍有18家廠商排隊待審。

美元指數上半年勁揚3% 惠譽估年底恐回吐 韓元升值上看7.7%

今年上半年美元指數升值約3%，不過，國際評級機構惠譽預測到年底美元指數將回吐此前升幅。此後，預計明年美元指數僅會小幅回落0.3%。此外，惠譽研究覆蓋的20個經濟體所採用的16種貨幣中有8種將在年底前升值，其中升值幅度較大的包括升值7.7%的韓元，以及升值約5%的澳元和加元。

韓、中電磁鋼低價傾銷 財部最終認定延至8月底

中國鋼鐵申請對韓國及中國大陸產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅案，財政部公告，因調查作業需要，傾銷調查最後認定期限將延長至8月31日。

電支業搶千億移工匯款商機

金管會昨（16）日宣布，核准歐付寶經營國外小額匯兌及兼營外籍移工匯款，成為首家取得兩項業務許可的電支機構，象徵電支業正式跨出國內支付市場，搶進跨境市場。

亞洲生技大會 卓揆喊話：生技投資增千億元

「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）」昨（16）日舉行開幕式，行政院長卓榮泰親臨會場致詞表示，政府將積極與業界合作，讓台灣生技產業走向世界，也將世界最新技術引進台灣，期待台灣生技產業持續創新、永續發展，打造健康台灣，希望帶動新增1,000億元生技投資，爭取國際逾2,500萬美元國際訂單。

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

面對少子化浪潮席捲大專院校的衝擊，生技產業如何突破人才斷層僵局已成為當務之急。中央研究院院長陳建仁昨（16）日表示，台灣經濟能夠有今天的發展，科技扮演很重要的角色。台灣沒有太多重要的天然資源，能夠發展到今天，很重要的因素，就是台灣最重要的天然資源是台灣人的智慧、台灣人的頭腦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。