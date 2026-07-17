下半年溫室氣體盤查實作工作坊擴大辦理 協助產業提升碳管理與揭露

為協助上市櫃公司持續提升溫室氣體盤查與碳管理能力，並因應國際永續揭露趨勢，證交所攜手櫃買中心、期貨交易所及集保結算所，自113年起持續辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」，歷年課程均獲企業踴躍參與及熱烈迴響。為回應企業實務需求，繼今（115）年上半年完成通用性及半導體產業課程後，下半年將於臺北、新竹、臺中及高雄辦理6場工作坊，包括1場通用課程及5場產業別課程，並依不同產業排放特性，規劃電子業、化學與生技醫療業、鋼鐵水泥業及建材營造業等課程，透過產業案例及實務經驗分享，提供更貼近產業需求的課程內容，並搭配實作演練強化實際應用能力，期協助企業精進溫室氣體管理能力，提升盤查效率及永續資訊揭露品質。

本系列課程將於7月21日登場，配合企業接軌IFRS永續揭露準則及淨零轉型需求，以「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為兩大主軸，並聚焦IFRS S2所採用之GHG Protocol盤查方法，說明企業由ISO 14064-1:2018調整至GHG Protocol的實務重點，以及減碳目標設定與供應鏈減量策略，協助企業掌握接軌IFRS永續揭露準則之實務作法，強化其溫室氣體數據蒐集與管理機制，並引導其將盤查結果進一步運用於減碳目標設定及轉型策略規劃，提升氣候資訊之完整性及揭露品質。

證交所表示，隨著我國永續揭露制度逐步接軌IFRS永續揭露準則，企業除應完善溫室氣體盤查作業外，更須建立完善的氣候相關資訊治理、管控及揭露機制，將氣候風險與機會納入營運及決策流程。證交所將持續透過教育訓練、實務指引及數位資源等多元方式，協助企業深化永續管理能力，提升氣候韌性及國際競爭力，共同推動臺灣資本市場永續發展。

另為擴大課程推廣效益，本系列課程亦將重點內容剪輯為影音檔，置於「ESG InfoHub」(https://esg.twse.com.tw/ESG/front)及「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/home)等平台，供所有上市櫃公司隨時觀看，協助企業持續精進溫室氣體管理實務，提升永續資訊揭露品質，強化永續競爭力。