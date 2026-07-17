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核安會8/1舉行第2場核三廠換照說明會 聽取地方意見

中央社／ 台北17日電

核能安全委員會今天表示，將在8月1日上午10時於屏東縣恆春鎮舉辦第2場「核三廠運轉執照換發案」地方說明會，說明審查現況，並聽取在地建議，作為後續審查參考。

核安會透過新聞稿說明，已於今年3月27日收到台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，並於4月8日啟動實質審查，目前已進入再運轉計畫第三（總結）回合審查作業。

核安會表示，為落實資訊公開，促進公眾參與，於8月1日辦理地方說明會，說明審查現況，並聽取在地鄉親建議，作為審查作業參考，使安全管制作業更為完善。

核安會表示，此次說明會將於8月1日上午10時在屏東縣恆春社會福利綜合館4樓舉行，即日起開放報名至7月27日下午5時截止，參加人員填寫報名表後，可透過傳真或電子郵件方式報名參加。

核安會已於4月28日舉辦首場「核三廠運轉執照換發案」地方說明會。

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